Il ritorno di Sex and City senza una delle sue protagoniste

HBO starebbe lavorando ad un nuovo progetto su Sex and City, una delle serie cult nata alla fine degli anni ’90, nonostante l’assenza di una delle protagoniste

Sex and City potrebbe tornare a tenere incollati davanti alla tv milioni di spettatori. La HBO starebbe dando forma al progetto di un reboot della fortunata serie che ha letteralmente segnato un’epoca, grazie al suo linguaggio innovativo e alla scelta dei temi trattati. Non è ancora chiaro se l’intenzione degli autori sia quella di creare un film oppure una mini serie. Il pubblico potrà quindi sapere come hanno continuato la loro vita Carrie, Charlotte e Miranda. A quanto pare purtroppo Samantha, il personaggio interpretato da Kim Cattrall potrebbe non essere presente nel nuovo progetto proprio a causa della decisione dell’attrice di non farvi parte.

Una scelta già annunciata anni fa dopo l’uscita del secondo film dedicato a Sex and City. Non è chiaro se la decisione della Cattrall nasca dal tentativo di lasciarsi alle spalle un personaggio ingombrante con il quale per anni è stata identificata oppure dai difficili rapporti con Sarah Jessica Parker, alias Carrie.

Sex and City: dove siamo rimasti

Le protagoniste di Sex and City ci hanno raccontato la loro vita per ben 6 stagioni e due film. Il pubblico ha potuto ammirare le peripezie di 4 giovani donne che poco più che trentenni hanno cercato di trovare la propria dimensione, sia professionale che privata, in una caotica ed incantevole New York. Carrie Bradshaw, dopo aver passato anni a districarsi in diverse relazioni fallimentari è finalmente riuscita a sposare Big, l’uomo della sua vita e ad essere una scrittrice conosciuta ed apprezzata. Charlotte è riuscita a collezionare non solo una posizione di rilievo nel mondo dell’arte ma anche la gioia di una famiglia grazie a due splendide figlie e al marito Harry. Miranda, l’ambizioso avvocato newyorkese, ha finalmente compreso che la vita non è fatta solo di lavoro grazie all’amore di Steve e soprattutto del figlio Brady.

Resta in piedi la speranza di sapere com’è andata ad evolversi anche la vita di Samantha che abbiamo professionalmente abbiamo lasciato all’apice del suo successo di pr e ben felice di vivere una vita di assoluta libertà.