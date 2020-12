Sabrina Salerno ha condiviso due foto meravigliose infiammando il mondo dei social in questa vigilia di Natale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina Salerno non smette di incantare sui social: la cantante continua a far impazzire i suoi follower con scatti bollenti ed esplosivi. L’icona degli anni Novanta, nonostante gli anni che passano, è sempre una donna affascinante e sensuale. I suoi contenuti pubblicati sul web ottengono sempre un ottimo riscontro.

Sabrina, poco fa, ha condiviso due scatti incredibili. La nativa di Genova è vicina all’albero di Natale. Le immagini hanno deliziato il popolo dei social: le sue forme sono in evidenza e conquistano la scena. Nella didascalia, inoltre, la Salerno ha scritto un messaggio commovente ricordato i tempi in cui era bambina.

Sabrina Salerno illumina i social: che forme!!!!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina ha condiviso due foto pazzesche, con forme in evidenza. Nel primo scatto, la maglia nera è strettissima e valorizza il suo lato A fenomenale. Nell’altra foto, invece, la cantante indossa una canotta con scollatura e décolleté in bella mostra. Il post ha raccolto in breve tempo 13mila cuoricini.

“Avevo 7 anni e ancora oggi ricordo la meravigliosa sensazione di gioia nel ricevere da Babbo Natale la roulotte arancione della Barbie!!! Qual è stato il regalo più bello che avete ricevuto? Cosa darei pur di rivivere quel magico momento… Barbie forever… “, ha scritto nella didascalia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

I fan attendono con trepidazione gli scatti della bellissima Salerno: le sue curve da sogno e la sua bellezza straordinaria lasciano ancora tutti a bocca aperta.