Sara Croce da infarto vero, un body da film a luci rosse, spettacolo inaudito – FOTO

Scatto in bianco e nero per Sara Croce, che rende bollente la vigilia dei followers: il body trasparente è uno spettacolo a luci rosse

La Bonas di “Avanti un altro” continua a stupire i suoi followers con scatti sensazionali. Nell’ultima foto pubblicata su Instagram, il body trasparente accentua le sue curve da capogiro, facendo perdere la testa agli utenti. Sara Croce, che di recente ha raggiunto quota 800 mila followers, li ringrazia esibendo la migliore versione di se stessa. In occasione della vigilia, l’influencer opta per uno scatto in bianco e nero.

Ed i suoi sostenitori apprezzano: “Sara e i suoi regali di Natale“, “Auguri di vero cuore, sei bellissima“, le scrivono.

Sara Croce: la Bonas di “Avanti un altro” festeggia 800 mila followers

La splendida Sara Croce si è fatta conoscere al grande pubblico tramite la partecipazione ad “Avanti un altro”. La modella, nella precedente edizione, ha infatti ricoperto il ruolo della Bonas, che ne ha messo in risalto le indiscusse qualità fisiche.

Di recente, la Croce ha festeggiato il raggiungimento di 800 mila followers, ed ha pensato bene di ringraziare i fan con uno scatto strepitoso. Nell’immagine, scattata al mare, Sara sfoggia un bikini sensazionale: il fisico scolpito ed il décolleté esplosivo catturano l’attenzione degli utenti, che corrono a mettere like.

“+800k.. solo un anno e mezzo fa eravate in 20k e oggi mi seguite in così tanti! – scrive la Bonas, estremamente felice del successo riscontrato – Siete la mia forza! Grazie che mi seguite tutti i giorni!“.

I followers si sono precipitati a complimentarsi con lei: “Te li sei meritati tutti“, “Sei una Donna incredibile, e sappi che ti ammiro tantissimo!“. La carriera della Bonas di “Avanti un altro”, date le premesse, è oramai in discesa.