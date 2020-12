Selvaggia Roma, body aderente e curve da capogiro: uragano di bellezza – FOTO

La web influencer e gieffina del Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma pubblica su Instagram un ritratto estivo da capogiro: i fan sognano

E’ una delle web influencer e modelle più affascinanti del panorama nazionale. Oggi la vediamo “brillare” nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip. Mai come quest’anno, il nome di Selvaggia Roma spicca in maniera importante tra le “super dive” del web, anche se già da tempo aveva raggiunto la massima espressione della notorietà.

Si intende la partecipazione a Temptation Island, dove era salita in cattedra grazie alla burrascosa relazione con Francesco Chiofalo. I loro diverbi erano una costante del programma Mediaset, ma non è l’unica circostanza in cui Selvaggia ha fatto parlare di sè.

Nella casa del Grande Fratello, l’influencer romana si è messa in evidenza, scontrandosi con Elisabetta Gregoraci, per averle messo i bastoni tra le ruote dell’amore. Selvaggia, sebbene avesse altri interessi è filtrata nella vita dell’ex di Flavio Briatore, scombinandole i progetti del flirt mediatico con personaggi del calibro di Pierpaolo ed Enock Balotelli

Selvaggia Roma, il desiderio più grande di tutti i follower

La modella e influencer romana, Selvaggia Roma ha “strappato” innumerevoli consensi e da un punto di vista mediatico e da uno digitale, dove spende la maggior parte del suo tempo libero. Su Instagram ha raggiunto la “bellezza” di 1 milione di follower, tutti clic meritati per la diva romana che ogniqualvolta si mostra al suo pubblico fa venire i brividi lungo la schiena.

Oltre agli episodi d’amore, legati ai tanti e discutibili flirt traspare una bellezza oltre ogni confine di pensiero. Potremo raccontare si una Selvaggia di nome e di fatto, dall’alto di un fisico che rasenta la perfezione, accompagnato da diversi scatti provocanti, segno di un’incontenibilità d’altri tempi.

La star del momento, stavolta ci propone un body aderente di color rosa, che risalta in maniera ultra energica due curve da capogiro. Come se fossero orientate ad un’esplosività irrimediabile. I follower hanno percepito in lei, un vero e proprio “uragano” di bellezza, in trepida attesa del prossimo scatto a “furor di popolo”