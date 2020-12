Serie A 2020/2021: calendario, risultati e classifica aggiornati

Il calendario del campionato di Serie A 2020/2021 con i relativi risultati, la classifica del torneo e la classifica marcatori aggiornata.

Il campionato di Serie A 2020/2021 è iniziato in ritardo per via dell’emergenza coronavirus che ha causato lo slittamento della stagione precedente, conclusasi agli inizi di agosto. La prima giornata si è disputata nel weekend tra sabato 19 e domenica 20 settembre, ad esclusione di tre match (Benevento-Inter, Lazio-Atalanta e Udinese-Spezia) rinviati al 30 settembre. La decisione è stata presa per consentire ad Inter, Udinese e Spezia di allungare la preparazione di circa 10 giorni considerato che i tre club hanno concluso la precedente stagione ad agosto inoltrato. Il calendario del campionato è stato sorteggiato e presentato lo scorso 2 settembre, pochi giorni dopo la comunicazione ufficiale delle date che avrebbero composto il cammino delle 20 squadre.

Serie A 2020/2021: il calendario aggiornato con le gare ed i risultati giornata per giornata

1^ giornata

Andata 20/09/2020 Ritorno 31/01/2021 Benevento-Inter 2-5 30/01 20:45 Fiorentina-Torino 1-0 29/01 20:45 Genoa-Crotone 4-1 30/01 15:00 Juventus-Sampdoria 3-0 30/01 18:00 Lazio-Atalanta 1-4 31/01 15:00 Milan-Bologna 2-0 30/01 15:00 Parma-Napoli 0-2 31/01 18:00 Sassuolo- Cagliari 1-1 30/01 15:00 Udinese-Spezia 0-2 31/01 12:30 Verona-Roma 3-0* 31/01 20:45

2^ giornata

Andata 27/09/2020 Ritorno 07/02/2021 Bologna- Parma 4-1 07/02** Cagliari- Lazio 0-2 07/02** Crotone – Milan 0-2 07/02** Inter-Fiorentina 4-3 07/02** Napoli-Genoa 6-0 07/02** Roma -Juventus 2-2 07/02** Sampdoria- Benevento 2-3 07/02** Spezia- Sassuolo 1-4 07/02** Torino- Atalanta 2-4 07/02** Verona- Udinese 1-0 07/02**

3^ giornata

Andata 04/10/2020 Ritorno 14/02/2021 Atalanta- Cagliari 5-2 14/02** Benevento- Bologna 1-0 14/02** Fiorentina- Samp. 1-2 14/02** Genoa-Torino 1-2^ 14/02** Juventus-Napoli RINV. 14/02** Lazio-Inter 1-1 14/02** Milan-Spezia 3-0 14/02** Parma- Verona 1-0 14/02** Sassuolo-Crotone 4-1 14/02** Udinese-Roma 0-1 14/02**

4^ giornata

Andata 18/10/2029 Ritorno 21/02/2021 Bologna-Sassuolo 3-4 21/02** Crotone- Juventus 1-1 21/02** Inter- Milan 1-2 21/02** Napoli-Atalanta 4-1 21/02** Roma- Benevento 5-2 21/02** Sampdoria-Lazio 3-0 21/02** Spezia- Fiorentina 2-2 21/02** Torino-Cagliari 2-3 21/02** Udinese-Parma 3-2 21/02** Verona- Genoa 0-0 21/02**

5^ giornata

Andata 25/10/2020 Ritorno 28/02/2021 Atalanta -Samp. 1-3 28/02** Benevento-Napoli 1-2 28/02** Cagliari-Crotone 4-2 28/02** Fioren.- Udinese 3-2 28/02** Genoa-Inter 0-2 28/02** Juve-Verona 1-1 28/02** Lazio- Bologna 2-1 28/02** Milan-Roma 3-3 28/02** Parma-Spezia 2-2 28/02** Sassuolo-Torino 3-3 28/02**

6^ giornata

Andata 01/11/2020 Ritorno 03/03/2021 Bologna-Cagliari 3-2 03/03** Crotone- Atalanta 1-2 03/03** Inter-Parma 2-2 03/03** Napoli-Sassuolo 0-2 03/03** Roma-Fiorentina 2-0 03/03** Samp-Genoa 1-1 03/03** Spezia-Juventus 1-4 03/03** Torino-Lazio 3-4 03/03** Udinese-Milan 1-2 03/03** Verona- Benevento 3-1 03/03**

7^ giornata

Andata 08/11/2020 Ritorno 07/03/2021 Atalanta – Inter 1-1 07/03** Benevento-Spezia 0-3 07/03** Bologna- Napoli 0-1 07/03** Cagliari- Samp. 2-0 07/03** Genoa-Roma 1-3 07/03** Lazio-Juventus 1-1 07/03** Milan- Verona 2-2 07/03** Parma- Fiorentina 0-0 07/03** Sassuolo-Udinese 0-0 07/03** Torino-Crotone 0-0 07/03**

8^ giornata

Andata 22/11/2020 Ritorno 14/03/2021 Crotone -Lazio 0-2 14/03** Fiorentina-Benevento 0-1 14/03** Inter-Torino 4-2 14/03** Juventus-Cagliari

2-0 14/03** Napoli-Milan 1-3 14/03** Roma-Parma 3-0 14/03** Sampdoria-Bologna 1-2 14/03** Spezia-Atalanta 0-0 14/03** Udinese-Genoa 1-0 14/03** Verona-Sassuolo 0-2 14/03**

9^ giornata

Andata 29/11/2020 Ritorno 21/03/2021 Atalanta-Verona 0-2 21/03** Benevento-Juve 1-1 21/03** Bologna-Crotone 1-0 21/03** Cagliari-Spezia 2-2 21/03** Genoa-Parma 1-2 21/03** Lazio-Udinese 1-3 21/03** Milan-Fiorentina 2-0 21/03** Napoli-Roma 4-0 21/03** Sassuolo-Inter 0-3 21/03** Torino-Samp. 2-2 21/03**

10^ giornata

Andata 06/12/2020 Ritorno 04/04/2021 Crotone-Napoli 0-4 04/04** Fiorentina-Genoa 1-1 04/04** Inter-Bologna 3-1 04/04** Juventus-Torino 2-1 04/04** Parma-Benevento 0-0 04/04** Roma-Sassuolo 0-0 04/04** Sampdoria-Milan 1-2 04/04** Spezia-Lazio 1-2 04/04** Udinese-Atalanta RINVIATA 04/04** Verona-Cagliari 1-1 04/04**

11^ giornata

Andata 13/12/2020 Ritorno 11/04/2021 Atalanta-Fiorentina 3-0 11/04** Bologna-Roma 1-5 11/04** Cagliari-Inter 1-3 11/04** Crotone-Spezia 4-1 11/04** Genoa-Juventus 1-3 11/04** Lazio-Verona 1-2 11/04** Milan-Parma 2-2 11/04** Napoli-Sampdoria 2-1 11/04** Sassuolo-Benevento 1-0 11/04** Torino-Udinese 2-3 11/04**

12^ giornata

Andata 16/12/2020 Ritorno 18/04/2021 Benevento-Lazio 1-1 18/04** Fiorentina-Sassuolo 1-1 18/04** Genoa-Milan 2-2 18/04** Inter-Napoli 1-0 18/04** Juventus-Atalanta 1-1 18/04** Parma-Cagliari 0-0 18/04** Roma-Torino 3-1 18/04** Spezia-Bologna 2-2 18/04** Udinese-Crotone 0-0 18/04** Verona-Sampdoria 1-2 18/04**

13^ giornata

Andata 20/12/2020 Ritorno 21/04/2021 Atalanta-Roma 4-1 21/04** Benevento-Genoa 2-0 21/04** Cagliari-Udinese 1-1 21/04** Fiorentina-Verona 1-1 21/04** Inter-Spezia 2-1 21/04** Lazio-Napoli 2-0 21/04** Parma-Juventus 0-4 21/04** Sampdoria-Crotone 3-1 21/04** Sassuolo-Milan 1-2 21/04** Torino-Bologna 1-1 21/04**

14^ giornata

Andata 23/12/2020 Ritorno 25/04/2021 Bologna-Atalanta 2-2 25/04** Crotone-Parma 2-1 25/04** Juventus-Fiorentina 0-3 25/04** Milan- Lazio 3-2 25/04** Napoli-Torino 1-1 25/04** Roma-Cagliari 3-2 25/04** Sampdoria-Sassuolo 2-3 25/04** Spezia-Genoa 1-2 25/04** Udinese-Benevento 0-2 25/04** Verona-Inter 1-2 25/04**

15^ giornata

Andata 03/01/2021 Ritorno 02/05/2021 Atalanta-Sassuolo 03/01 15:00 02/05** Benevento-Milan 03/01 18:00 02/05** Cagliari-Napoli 03/01 15:00 02/05** Fiorentina-Bologna 03/01 15:00 02/05** Inter-Crotone 03/01 12:30 02/05** Juventus-Udinese 03/01 20:45 02/05** Parma-Torino 03/01 15:00 02/05** Roma-Sampdoria 03/01 15:00 02/05** Udinese-Milan 03/01 15:00 02/05** Spezia-Verona 03/01 15:00 02/05**

16^ giornata

Andata 06/01/2021 Ritorno 09/05/2021 Atalanta-Parma 06/01 15:00 09/05** Bologna-Udinese 06/01 15:00 09/05** Cagliari-Benevento 06/01 12:30 09/05** Crotone-Roma 06/01 15:00 09/05** Lazio-Fiorentina 06/01 15:00 09/05** Milan-Juventus 06/01 20:45 09/05** Napoli-Spezia 06/01 18:00 09/05** Sampdoria-Inter 06/01 15:00 09/05** Sassuolo-Genoa 06/01 15:00 09/05** Torino-Verona 06/01 15:00 09/05**

17^ giornata

Andata 10/01/2021 Ritorno 12/05/2021 Benevento-Atalanta 09/01 15:00 12/05** Fiorentina-Cagliari 10/01 18:00 12/05** Genoa-Bologna 09/01 15:00 12/05** Juve-Sassuolo 10/01 20:45 12/05** Milan-Torino 09/01 20:45 12/05** Parma-Lazio 10/01 15:00 12/05** Roma-Inter 10/01 12:30 12/05** Spezia-Samp. 11/01 20:45 12/05** Udinese-Napoli 10/01 15:00 12/05** Verona-Crotone 10/01 15:00 12/05**

18^ giornata

Andata 17/01/2021 Ritorno 16/05/2021 Atalanta-Genoa 17/01 18:00 16/05** Bologna-Verona 16/01 15:00 16/05** Cagliari-Milan 18/01 20:45 16/05** Crotone-Benevento 17/01 15:00 16/05** Inter-Juventus 17/01 20:45 16/05** Lazio-Roma 15/01 20:45 16/05** Napoli-Fiorentina 17/01 12:30 16/05** Sampdoria-Udinese 16/01 20:45 16/05** Sassuolo-Parma 17/01 15:00 16/05** Torino-Spezia 16/01 18:00 16/05**

19^ giornata

Andata 24/01/2021 Ritorno 23/05/2021 Benevento-Torino 22/01 20:45 23/05** Fiorentina-Crotone 23/01 20:45 23/05** Genoa-Cagliari 24/01 15:00 23/05** Juventus-Bologna 23/01 12:30 23/05** Lazio-Sassuolo 24/01 18:00 23/05** Milan-Atalanta 23/01 18:00 23/05** Parma-Sampdoria 24/01 20:45 23/05** Roma-Spezia 23/01 15:00 23/05** Udinese-Inter 23/01 18:00 23/05** Verona-Napoli 24/01 15:00 23/05**

*A tavolino

**Da definire

^Disputata il 4/11/2020

Serie A, le date del campionato 2020/2021

La stagione 2020/2021 di Serie A, come anticipato, ha preso il via lo scorso 19 settembre con gli anticipi del primo turno e si chiuderà il prossimo 23 maggio. La Lega ha reso note anche quelle che saranno le date del torneo con le relative soste ed i turni infrasettimanali. Nel dettaglio, il campionato si fermerà tre volte per dare spazio alle nazionali e per la sosta invernale, prevista tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio. I turni infrasettimanali, considerato il lasso di tempo ridotto rispetto agli altri anni per concludere i giochi, sono ben sei in totale. Ecco nel dettaglio le date:

Inizio: sabato 19 settembre 2020.

Fine: domenica 23 maggio 2021.

Turni infrasettimanali: 16 dicembre, 23 dicembre 2020, 6 gennaio 2021, 3 febbraio, 21 aprile e 12 maggio.

Soste: 11 ottobre, 15 novembre, 24 dicembre 2020 (pausa natalizia) e 28 marzo 2021.

Serie A 2020/2021: la classifica aggiornata

– Squadra Partite Punti 1 Milan 14 34 2 Inter 14 33 3 Roma 14 27 4 Sassuolo 14 26 5 Napoli 13 25 6 Juventus 13 24 7 Atalanta 13 22 8 Lazio 14 21 9 Verona 14 20 10 Benevento 14 18 11 Sampdoria 14 17 12 Udinese 13 15 13 Bologna 14 15 14 Fiorentina 14 14 15 Cagliari 14 14 16 Parma 14 12 17 Spezia 14 11 18 Genoa 14 10 19 Crotone 14 9 20 Torino 14 8

Leggenda:

Giallo: Scudetto e qualificazione in Champions League

Blu: Champions League

Arancione: Europa League

Verde: Preliminari di Europa League

Rosso: Retrocessione in Serie B

Serie A 2020/2021: la classifica marcatori aggiornata

1. Cristiano Ronaldo (Juventus) 12 reti

2. Romelu Lukaku (Inter) 11

3. Zlatan Ibrahimovic (Milan) 10

4. Andrea Belotti (Torino) 9

5. Ciro Immobile (Lazio) 9

6. Joao Pedro (Cagliari) 8

7. Henrikh Mkhitaryan (Roma) 7

8. M’Bala Nzola (Spezia) 7

9. Luis Muriel (Atalanta) 7

10. Jordan Veretout (Roma) 7

11. Fabio Quagliarella (Sampdoria) 7

12. Domenico Berardi (Sassuolo) 7

13. Roberto Soriano (Bologna) 6

14. Hirving Lozano (Napoli) 6

15. Francesco Caputo (Sassuolo) 6

16. Lautaro Martinez (Inter) 6

17. Edin Dzeko (Roma) 6