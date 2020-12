Test visivo. Cosa vedi nell’immagine? Scopri se sei analitico o emotivo

Se vuoi scoprire di più su te stesso, fai questo test visivo. Sei una persona emotiva o analitica? Rispondi istintivamente

In nostro cervello è diviso in due parti, dette emisferi, racchiuse all’interno della scatola cranica, uniti in centro dal corpo calloso che ne favorisce lo scambio dei dati.

Se apparentemente sembrano simili alla vista, in realtà, sotto il profilo microscopico e funzionale hanno caratteristiche pecuiliari ben diverse. E’ ormai fatto noto che esista una lateralizzazione cerebrale, ossia i centri di controllo delle facoltà cognitive risiedono in uno soltanto dei due emisferi cerebrali.

L’emisfero sinistro è più analitico, provvede a sviluppare il ragionamento logico, ad articolare un discorso e di produrre un testo scritto, fare operazioni di calcolo e comprendere il linguaggio. Grazie all’emisfero destro, invece, ci orientiamo nello spazio, identifichiamo oggetti e non solo: lì risiedono creatività ed immaginazione. E’ la nostra parte più vivace e artistica.

Voi quale emisfero utilizzate maggiormente? Siete più delle persone logiche e analitiche o date più spazio all’emitività? Scopriamolo con questo test visivo.

Test visivo: logica o emotività? Cosa vedete nell’immagine

Guardate con attezione l’immagine e rispondete di getto e con onestà. QUal è la prima cosa che avete notato?

Soluzione 1

Se avete visto come prima cosa il volto di un uomo che sta tenendo gli occhi chiusi, significa che utilizzate maggiormente il vostro emisfero sinistro. Significa che siete tendenzialemte più razionali e analitici. Siete ponederati, prima di prendere decisioni importanti volete essere al corrente del quadro generale. Odiate le contraddizioni e l’assenza di logica. Stringete amicizia con difficoltà ma quando vi legate a qualcuno è per sempre. Siete partner leali ma poco inclini al romanticismo.

Soluzione 2

Se avete visto come prima cosa numerose mani che si toccano, vuol dire che utilizzate maggiormente l’emisfero destro. Vivete in sintonia con le vostre emozioni e non avete paura di mostrarle agli altri. Amate circondarvi di altre persone, se vi sentite soli potreste addirittura entrare in uno stato depressivo. Tendenzialmente avete problemi di scarsa stima per voi stessi. Nonostante vi piaccia l’idea di avere amici e famiglia intorno, non vi piace l’invasione del vostro spazio più intimo. Se traditi, difficilmente sapete perdonare.