Valentina Vignali incinta, il retroscena che cambia le carte in tavola – FOTO

Un ultimo scatto svelerebbe l’icredibile retroscena della nota influencer e cestista Valentina Vignali: una dolce attesa.

La nota appassionata di pallacanestro riminese, Valentina Vignali, nella festiva giornata di oggi è protagonista di un inatteso retroscena. Anche quest’anno, nonostante i molteplici timori dati dalla pandemia, la vigilia di Natale sembra essere giunta e portando con sé dei doni preziosi. I quali, per la giovane influencer, svelerebbero un’inaspettata novità. A testimoniare quale sia la new entry a fare capolino nella sua vita sono le sue stories più recenti condivise con i suoi fan.

Valentina Vignali: rivela la dolce attesa

La cestista svela l’arcano attraverso le stories pubblicate sul suo profilo Instragram durante la serata di ieri. In un look semplice decide di esordire con un filmato dai tratti ironici in cui, al fianco della sorella Ludovica, pronuncia la seguente frase: “Presto Brando avrà un cugino“.

Dunque, riferendosi all’amato cagnolino che fa già parte della loro vita, a seguire appare il video che ritrae Valentina mentre sonnecchia allegramente al fianco dello splendido esemplare dal pelo marrone. A far sperare e stupire gli occhi dei suoi fan ancora una volta è poi il cielo su Roma al tramonto. E, dopo una faticosa attesa, soltanto alla fine Valentina chiarisce il significato delle parole utilizzate nel video precedente.

“Non sono incinta assolutamente” avrebbe specificato la cestista di risposta ad una miriade di messaggi dubbiosi da parte de suoi fan, e condividendo la sua futura intenzione di far entrare nella sua famiglia anche un cagnolino. Vista la già numerosa presenza di tre felini nella sua casa, la conclusione è davvero tenera, Valentina mostra un ulteriore video di alcuni cagnolini fra cui risiederebbe anche il prescelto.