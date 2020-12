Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 25 Dicembre

Accadde oggi. Il 25 Dicembre è il 359° giorno del calendario, quest’anno 360° in quanto il 2020 è bisestile. Cosa avvenne di rilevante

Il 25 Dicembre si festeggia il Natale, festa cristiana in cui si celebra la nascita di Gesù Cristo. E’ una solennità superiore per importanza all’Ascensione e alla Pentecoste, tuttavia inferiore alla Pasqua, anche se più popolarmente sentita tra i cristiani. Ha un forte valore laico attraverso lo scambio di doni e alla figura di folclore come Babbo Natale. Mancano 6 giorni alla fine dell’anno.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1223 – Francesco d’Assisi allestisce il primo presepe “vivente”.

1642 – Nasce Isaac Newton

1818 – Prima esecuzione di Astro del Ciel (Stille Nacht)

1899 – Nasce l’attore Humphrey Bogart

1932 – Terremoto di magnitudo 7,6 nella regione di Gansu, in Cina: oltre 70.000 vittime.

1939 – Canto di Natale di Charles Dickens, viene letto alla radio per la prima volta.

1954 – Nasce la cantante Annie Lennox

1971 – Nasce la cantante Dido

1971 – Nasce il premier canadese Justin Trudeau

1977 – Muore l’attore e regista Charlie Chaplin

1980 – Nasce il rapper Gué Pequeno

1983 – Muore l’artista spagnolo Mirò

1988 – Nasce il cantante Marco Mengoni

1989 – Ceaușescu, dittatore comunista della Romania, e sua moglie Elena vengono condannati a morte per vari capi di imputazione e giustiziati.

1991 – Michail Gorbačëv rassegna le proprie dimissioni da presidente dell’URSS.

1995 – Muore il cantante Dean Martin

1996 – Strage di Natale: affonda un battello di immigrati che cercava di raggiungere le coste siciliane, 283 vittime; è la più grande tragedia navale avvenuta nel Mediterraneo dalla fine della seconda guerra mondiale.

1997 – Muore il regista Giorgio Strehler

2016 – Muore il cantante George Michael

2006 – Muore il cantante James Brown