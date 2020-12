Aggiunge la cannabis nei biscotti di Natale: i genitori ricoverati in ospedale

Per ravvivare il giorno della vigilia, la ragazza aveva deciso di speziare i suoi biscotti di Natale con un po’ di cannabis.

Una pessima idea quella venuta in mente a una ragazza di 24 anni. Siamo in Germania: la giovane aveva deciso di rendere ancor più raggiante il giorno della vigilia di Natale ricoprendo i biscotti con una spolverata non di zucchero a velo, bensì di cannabis. I dolcetti erano stati preparati dalla giovane per essere consumati a tavola con i suoi familiari. Il risultato, tutt’altro che gioioso: i genitori sono stati ricoverati in un ospedale di Wismar. Durante il loro secondo intervento, i vigili del fuoco hanno scoperto che la figlia della coppia aveva stravolto la ricetta, aggiungendo alcuni grammi di marijuana sul dessert.

Dopo il primo assaggio, la madre e il padre della ragazza hanno iniziato a sentirsi male

Secondo quanto riporta SwissInfo (Keystone-ATS), la coppia di Wismar, nel nord della Germania, è stata ricoverata in ospedale durante la vigilia di Natale e la causa del malessere risiede proprio nella pietanza consumata durante il pasto natalizio: la figlia aveva aromatizzato i loro biscotti di Natale con dell’hashish. Pochi minuti dopo l’assaggio, il padre e la madre della giovane sono stati colti da vertigini, nausea e palpitazioni. Il malessere era così elevato che la famiglia ha dovuto contattare a più riprese il pronto soccorso. La ragazza è attualmente indagata per lesioni personali gravi e violazione della legge sugli stupefacenti.

Le indagini investigative sono ancora aperte mentre i restanti biscotti sono stati sequestrati dalla polizia locale.

Fonti: SwissInfo