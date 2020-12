Annalisa, il suo magico Natale: tenero bacio sotto il vischio – FOTO

Un Natale tutt’altro che “amaro” per Annalisa, che posta uno scatto in dolce compagnia. Per la cantante è stato un anno davvero interessante.

Nonostante la situazione sicuramente difficile, è stato un anno pieno di emozioni per Annalisa. La cantante di Savona ha rilasciato il suo ultimo album, Nuda, il cui titolo provocatorio vuole essere la dimostrazione della spontaneità dei sentimenti cantati. Un modo di mettersi (appunto) completamente a nudo dopo anni di intensa ed onorata carriera. Di recente la cantante ha anche partecipato alla prima puntata di Amici 20, dove Maria De Filippi le ha mostrato alcuni filmati dei suoi mesi trascorsi nel talent. Sembra sono ieri, eppure era letteralmente un decennio fa.

Annalisa, il suo Natale speciale insieme ad Amaro

A dieci anni dal suo esordio in tv, Annalisa è una donna bellissima e piena di talento, il cui potenziale viene finalmente riconosciuto e valorizzato. Basti pensare che a breve la cantante porterà sul palco di Sanremo Dieci, un brano per sua ammissione molto forte e pieno di speranza.

Per festeggiare il Natale di questo strano (ma produttiv)o anno, Annalisa ha pubblicato un meraviglioso scatto insieme al suo cagnolino, Amaro. Nell’ultima foto della sequenza i due si scambiano un tenero “bacio”.

“Dieci è la storia di un amore che non vuole finire e si aggrappa alle ultime volte, che poi ultime veramente non sono mai” ha svelato Annalisa, parlando del singolo che avremo occasione di sentire il prossimo marzo. “Mi fa pensare al momento che stiamo vivendo, alla consapevolezza e alla grinta di chi non si arrende. È anche e soprattutto la mia dichiarazione d’amore alla musica, che condivido con voi da dieci anni, anche se in realtà la nostra storia è iniziata molto tempo fa”.