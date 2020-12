Anche la talentuosa cantante Arisa ha voluto augurare un buon Natale ai suoi seguaci, ma con una persona speciale: suo padre Antonio.

Arisa augura a tutti i suoi followers un buon Natale con un selfie scattato con suo padre, che profuma di amore e dolcezza.

I fans hanno tanto apprezzato la spontaneità della foto e, infatti, conta circa 9.000 mi piace e 200 commenti, di cui la maggior parte sono auguri a lei e alla sua famiglia.

Nel post traspare il loro legame forte e la loro felicità di aver passato queste feste insieme.

Rosalba Pippa: tutto su di lei!

Quando pensiamo ad Arisa ci viene subito in mente la canzone Sincerità, o il Festival di Sanremo o tutto ciò che riguarda la musica.

In realtà Rosalba Pippa è anche molto altro: non tutti sanno che ha partecipato a molti film e ne ha doppiati molti altri o che è l’autrice dei libri Il paradiso non è un granché. Storia di un motivetto orecchiabile (2012) e Tu eri tutto per me (2014).

Oltre ad essere cantante, attrice e doppiatrice Arisa è anche molto attiva sui social nei panni di influencer, in quanto ha più di 470mila followers.

Della sua vita privata sappiamo che ha chiuso 9 anni di storia con il suo ex manager Andrea Zambelli ad oggi è fidanzata con il nuovo manager e autore tv Andrea Di Carlo.

Rosalba è davvero un personaggio completo e interessante, dotata di brillanti doti canore e non solo!