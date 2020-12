Beautiful, anticipazioni 26 dicembre: Katie chiede di incontrare il suo donatore e l’intera famiglia rimane sconvolta.

Katie è stata operata e adesso deve solo stare attenta a non fare sforzi e a riprendersi nel modo adeguato. L’intera famiglia è sollevata ed appare più unita che mai. Spinto dall’emozione del mondo, Bill sotterra l’ascia di guerra nei confronti di Ridge e lo ringrazia per essere corso in ospedale. Anche Brooke si sente più sollevata e dà segno di apprezzare la vicinanza del marito. Tutto sembra andare per il meglio, e tuttavia Katie ha un chiodo fisso: vuole conoscere il suo donatore anonimo. Nella stanza accanto, Shauna cerca di convincere Flo a svelarsi a sua zia.

Beautiful, anticipazioni 26 dicembre: Brooke si scontra di nuovo con Shauna

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Flo accetterà di mostrarsi a sua zia. La sua apparizione in sedia a rotelle nella stanza dei Logan/Forrester provoca grande sconcerto. Mentre Donna e Katie si ammorbidiscono subito, riconoscendo il gran gesto compiuto dalla nipote, Brooke ed Hope vanno su tutte le furie. È inammissibile che Flo abbia compiuto un simile gesto senza consultarli prima. Shauna, dal canto suo, difende la figlia sostenendo che se ne avesse parlato prima con le zie, loro non avrebbero mai accettato.

Sempre dalle anticipazioni di Beautiful sappiamo che Brooke prenderà Shauna da parte per affrontarla una seconda volta. Al litigio assisterà anche Ridge, nascosto da qualche parte in ospedale. Nel frattempo, a casa Forrester, Wyatt e Sally parleranno di bambini e della situazione di Flo.