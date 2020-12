Cartoni animati di Natale: quali sono i più belli e dove vederli

Alcuni titoli (Disney e non) per rallegrare le feste in famiglia. Scoprite quando e dove vedere i migliori cartoni animati di Natale.

Che abbiate 5 o 75 anni, che siate sposati, single o fidanzati, che trascorriate le feste da soli o in compagnia di parenti ed amici, non importa: non è Natale senza un’adeguata programmazione di cartoni animati per tutte le età. Mettetevi comodi e scegliete la vostra pellicola natalizia preferita. Ce n’è davvero per tutti i gusti!

Cartoni animati di Natale: i titoli più belli

Sicuramente non è Natale senza Balto. La sua storia di amore ed altruismo ha trovato spazio negli ultimi due giorni nella programmazione di Italia 1. Potete rivederlo su Disney+ e godervi lo speciale Balto, sulle ali dell’avventura questa mattina alle 10.25 sempre su Italia 1.

Spazio anche per La Bella e la Bestia: il live action con Emma Watson andrà in onda il 28 dicembre alle 21.20 su Rai 1. Noi vi consigliamo però di dare una chance anche a La Bella e la Bestia – un magico Natale, un cartone animato dai tiepidi toni natalizi che scalda davvero il cuore.

Restando sul classico, non potete non vedere (e ri-vedere, ancora e ancora) i classici Disney più amati di sempre. Per chi se la sente di affrontare la tristezza di questo remake, c’è Topolino e il canto di Natale, una versione Disney del romanzo di Dickens che non può non strapparvi una lacrima. Per chi invece cercasse qualcosa di più soft, sicuramente non può mancare Topolino e la magia del Natale: forse il classico più bello di sempre. Sempre sulla stessa lunghezza d’onda ci sono poi Topolino: Strepitoso Natale! e Il bianco Natale di Topolino (con la partecipazione di tutti i personaggi Disney più amati di sempre).

E se amate i film vecchio stile, Natale con Winnie Pooh non può davvero mancare nella vostra lista. La trama in breve? Winnie Pooh dimentica di aggiungere il suo regalo alla letterina per Babbo Natale ed intraprende un viaggio fino al polo nord per rimediare all’errore.

Altri titoli a sfondo natalizio: La spada nella roccia, Frozen e, ovviamente, Nightmare Before Christmas (da vedere sia ad Halloween che Natale, senza alcuna distinzione).

Se poi siete stanchi delle solite pellicole Disney, Anastasia, Polar Express e A Christmas Carol fanno decisamente al caso vostro.

Insomma, non vi resta che l’imbarazzo della scelta. E ovviamente a breve uscirà Soul: il nuovo, emozionante capolavoro Disney sarà disponibile su Disney+ a partire da oggi, 25 dicembre.