L’assassino e la vittima erano entrambi pazienti presso l’Antelope Valley Hospital di Lancaster a causa del coronavirus.

Il Dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles ha annunciato la tragica notizia: un paziente di 82 anni, affetto da coronavirus, è morto dopo che il suo compagno di stanza lo ha picchiato a morte con una bombola di ossigeno. L’omicidio è avvenuto lo scorso giovedì, 17 dicembre, presso l’Antelope Valley Hospital di Lancaster, in California. L’imputato, Jesse Martinez, 37 anni, e la vittima, condividevano la stessa stanza nella struttura ospedaliera per ricevere le cure contro l’infezione virale SARS-CoV-2. Secondo quanto riportano gli agenti locali, Martinez si sarebbe adirato durante l’ascolto delle preghiere dell’altro paziente. Di conseguenza, lo ha colpito violentemente con una bombola di ossigeno; una brutalità che è stata fatale per il credente. La vittima non ce l’ha fatta ed è morta il giorno seguente.

Le forze dell’ordine della California asseriscono che i due pazienti non si conoscevano

L’anziano paziente, di origine ispanica, è morto il giorno seguente per le gravi ferite riportate: è stato dichiarato morto esattamente alle ore 10:20 di questo venerdì, 18 dicembre. L’imputato e la vittima non si conoscevano, secondo quanto riferiscono gli ufficiali della California. Jesse Martinez è stato arrestato e accusato di omicidio, violenza contro anziani e di crimine d’odio. La cauzione di Martinez è stata fissata a una cifra pari a 1 milione di sterline. L’uomo dovrà apparire presso la Corte di Antelope Valley lunedì prossimo, 28 dicembre. Tuttavia, le indagini investigative sono ancora aperte per ricostruire dinamiche e circostanze del crimine, ricorda il dipartimento della contea di Los Angeles.

Secondo quanto riporta il notiziario Los Angeles Time, il sindaco di Lancaster R. Rex Parris ha dichiarato di essere veramente “scioccato e rattristato” per l’accaduto.

Fonte: Mirror, KATV