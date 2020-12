Silvia, figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, ha compiuto diciotto anni: ecco il meraviglioso regalo della madre…

La moglie di Paolo Bonolis ha postato su Instagram questa foto con una dedica che ha commosso tutti i suoi followers: “Auguri amore mio, tienimi sempre sulle tue gambe e fammi sentire protetta”.

La ragazza, sin dalla sua nascita, ha avuto dei problemi di salute e, ancora oggi, ha bisogno di una particolare assistenza.

Tali problemi di salute le hanno comportato delle complicanze durante la crescita: appena nata si è dovuta sottoporre ad un intervento al cuore e, nonostante l’operazione sia andata a buon fine, questo le ha causato dei ritardi.

I diciotto anni di Silvia Bonolis tra regali, dediche e tanta forza!

La mamma della ormai diciottenne Silvia Bonolis, conclude la sua dedica scrivendo: “Auguri alla Donna stupenda che sei diventata”.

Silvia ha sempre potuto godere del sostegno del padre e della madre, i quali la seguono sempre, anche se nell’ultimo periodo abbia acquisito maggiore autonomia, e soprattutto la sostengono in ogni momento.

Il conduttore romano afferma di non aver mai lasciato sole sua moglie e sua figlia durante il calvario, anzi si è rimproverato di non aver seguito i suoi figli in America tanto quanto ha seguito Silvia.

La sua famiglia non è stata l’unica a riempire Silvia di attenzioni il giorno del suo compleanno, infatti, anche migliaia e migliaia di fans si sono precipitati per mandarle messaggi di auguri e di affetto!