Diletta Leotta , Natale in famiglia : sono una più bella dell’altra – FOTO

Diletta Leotta. La conduttrice di DANZ è riuscita a congiungersi alla sua famiglia per le feste. Regala uno scatto che scalda il cuore

E’ particolarmente fortunata la bellissima giornalista sportiva Diletta Leotta, che è riuscita a ricongiungersi con la sua famiglia durante queste insolite feste natalizie. Il 2020, infatti, è stato un anno difficile per tutti e si sta concludendo sempre all’insegna di restrizioni e divieti che riguardano proprio la possibilità di visitare affetti stretti e parenti.

La conduttrice siciliana, però, pubblica uno scatto che scalda il cuore. La vediamo insieme al suo clan in posa per una fotografia natalizia. Mamma, sorella e fratello maggiore e le nipotine. Manca all’appello qualcuno: il padre e gli altri fratelli. Come la stessa Leotta ha raccontato, i genitori si sono conosciuti mentre erano già sposati e avevano figli con altre persone: “Mi sono ritrovata già con quattro fratelli. Una tribù. Ci amiamo. I miei sono stati intelligenti e hanno favorito un rapporto bellissimo, senza diaspore, litigi o incomprensioni”.

Una famiglia allargata meravigliosa, unita, anche in questo anno così insolito.

Diletta Leotta: la carriera prima di tutto

Diletta Leotta è particolarmente concentrata sulla sua carriera in questo momento. La stupenda giornalista siciliana è molto attiva sui suoi canali social dove tiene un rapporto sempre aperto con i suoi fan. Ha all’attivo oltre 7 milioni di follower che hanno piacere di seguire le avventure della loro beniamina.

La Leotta non dimentica di pubblicare spesso squarci della sua vita privata, dei suoi hobby e abitudini e della sua famiglia. Il topic che non manca mai però nei suoi scatti è il vero grande amore della ragazza: il calcio.

Nel febbraio 2020 l’abbiamo vista affiancare Amadeus nella conduzione del Festival di Sanremo. E’ attiva sulla piattaforma di video streaming online DANZ. Presente anche su Radio 105, insieme a Daniele Battaglia, con 105 Take away.

Chissà quali avventure lavorative la vedranno protagonista durante il nuovo anno. I suoi fan sono in attesa di passare il 2021 insieme a lei.