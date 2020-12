Elena Morali, “auguri come piace a me”: intimo da infarto – FOTO

Elena Morali in uno scatto natalizio controcorrente ma mai così affascinante, la modella e influencer fa esplodere la rete

In queste festività natalizie, forse, il fascino di Elena Morali è più esplosivo che mai. La 30enne modella e influencer negli ultimi tempi ha regalato davvero numerosi scatti intriganti ai suoi followers, mostrando tutta la sua capacità di essere provocante e sensuale in molti modi. Alla sua bellezza dovremmo essere abituati, ma lei sa sempre come sorprenderci e lasciarci senza fiato. Anche quest’oggi, a Natale, decide di spiazzarci e di farci gli auguri in maniera speciale. Contro corrente, a modo suo.

Elena Morali, nessun indumento rosso ma va bene lo stesso: fisico pazzesco in lingerie

Nessun indumento rosso come vorrebbe la tradizione. “Dato che quest’anno è stato così diverso dal solito, gli auguri ve li faccio senza l’albero e senza nulla di rosso – scrive – Ma li faccio in intimo come piace a me”. Una scelta che di certo i followers avranno gradito. L’intimo total black di Elena del resto è davvero da urlo.

Le trasparenze, il suo fisico seducente e il suo sguardo che non ammette repliche sono un mix davvero irresistibile. Inevitabile che i fan si scatenino con like e commenti favorevoli. Degli auguri destinati di sicuro a rimanere nel cuore e nella mente.