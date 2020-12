Lo scatto della cantante Emma Marrone sembra farla tornare bambina: i suoi auguri di Natale sono di una dolcezza infinita.

La cantante fiorentina, Emma Marrone, è stata la prima ospite al Concerto di Natale in Vaticano che, andato in onda ieri in prima serata, è stato presentato dalla bellissima conduttrice Federica Panicucci. L’artista canora è stata affiancata nel suo brano da un altro ex allievo del programma televisivo Mediaset di Amici, il cantante originario di Foggia e dalla voce rauca Antonino Spadaccino. Nel frattempo, però, a casa Marrone l’atmosfera pare che sia stata ben diversa.

Leggi anche —>>> Laura Pausini: la famiglia riunita ed i meravigliosi auguri – FOTO

Emma Marrone torna bambina: la magia del Natale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Potrebbe interessarti anche —>>> Emma Marrone splendida nel suo “caos”. Esplosione di grande sensualità – FOTO

Le tre fotografie, postate da Emma sul suo profilo Instagram, sembrano comporre una meravigliosa sequenza dai tratti infantili, tipici dei bambini che attendono con ansia le 24h della notte di Natale. La prima la ritrae con gli occhi bassi mentre si diletta a formare un cuore con le sue mani e, nel frattempo, mostrando ai suoi fan un sorriso davvero contagioso.

Con tanto di albero illuminato ed addobbi sullo sfondo, nella didascalia allo scatto Emma esordisce così: “Buon natale da parte mia e dal bene più prezioso che ho.. la mia famiglia! Vi vogliamo bene ❤️🎄“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Quelle della cantante sono parole di auguri molto semplici, ma che mantengono al suo interno un profondo significato, rivelando così l’ultimo scatto dei tre. Scorrendo tra le fotografie i suoi follower possono osservare la famiglia di Emma, la quale appare riunita e felice di trascorrere assieme la notte della vigilia.