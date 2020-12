Ercolano, maxi rissa di Natale: tanti i giovani coinvolti

Maxi rissa di Natale: ad Ercolano – nel napoletano – la Vigilia si è resa protagonista di eventi spiacevoli. In corso gli accertamenti.

Vigilia di Natale per nulla tranquilla ad Ercolano, il centro della cittadina infatti è stato teatro di eventi spiacevoli e violenti che hanno coinvolto tantissime persone, soprattutto i giovani. Le Forze dell’Ordine sono intervenute sul posto dove si è consumata la violenza, presso Piazza Trieste e Trento. In assoluto divieto delle norme imposte dal governo in questi giorni per evitare assembramenti e nonostante l’Italia si sia tinta infatti di rosso, decine di giovani si sono picchiati nell’incredulità delle persone ivi residenti i quali, muniti di smartphone ed altri dispositivi ad essi analoghi, hanno filmato tutta la rissa. Oggi sono finiti questi video sui social e dilagano prepotentemente sul web.

La rissa, tra le auto parcheggiate e le persone che si trovavano fuori casa. Le Forze dell’Ordine – nello specifico, la Polizia Municipale di Ercolano – intervenuta sul posto si sta prodigando in queste ore per ricostruire la dinamica dei fatti. Ancora poco è emerso in merito, nel senso che non si sa ancora cos’abbia determinato la rissa.

Maxi rissa di Natale, i commenti dei cittadini

La bellezza di Ercolano, invidiata nel mondo nonché una delle mete preferite dai turisti provenienti da ogni luogo, depauperata da questi eventi spiacevoli che a quanto pare non suscita scalpore tra chi vive quella realtà nella vita di tutti i giorni; in più occasioni infatti i residenti avrebbero commentato sul web “Questa è Ercolano”. Un’espressione infelice che racchiude tanta rassegnazione, la rissa di ieri ha suscitato molto sgomento oltre al caos che esso ha provocato: si parla infatti di clacson suonati all’impazzata e schiamazzi.

A quanto pare già nel pomeriggio erano emerse le prime tensioni tra i giovani coinvolti.