Federica Panicucci, dopo il successo del Concerto di Natale, “il regalo più bello #noi” – FOTO

Come una vera padrona di casa, ieri sera Federica Panicucci ha saputo affrontare a testa alta la 28esima edizione del Concerto di Natale

Federica Panicucci ha condotto la serata di Rai Uno senza pubblico vestita con un elegantissimo abito principesco in color blu oltremare firmato Antonio Riva, arricchito da dettagli preziosi come lo strascico e un ampio fiocco in vita.

Capelli raccolti in un morbido chignon ed un trucco impeccabile per lei, messo in risalto ancor più da orecchini d’argento e una voce ferma e composta come è solita tenere in queste circostanze formali. L’evento di beneficienza quest’anno ha tenuto incollati allo schermo milioni di italiani costretti a casa per il lockdown forzato, molti però i big che hanno animato la serata.

Oltre a Renato Zero, abbiamo potuto ascoltare Emma Marrone e Antonino, Nek, reduce da un delicato intervento alla mano, Roby Facchinetti, Arisa, Malika Ayane, Andrea Griminelli, Tosca, Moreno e Ron. Tra i big internazionali Amy MacDonald, Dotan, Aida Garifullina e Hong-hu Ada.

Natale a casa Panicucci, Sofia, Mattia e Marco

Fresca ancora dell’entusiasmo incanalato nella serata di ieri sera per il Concerto di Natale, Federica Panicucci oggi si è regalata un Natale a casa con le persone che più ama, Sofia, Mattia e Marco. “E in questo Natale così diverso, il regalo più bello è stato avere vicine le persone che amo. Sofia, Mattia, Marco. #noi❤️” scrive a corredo della foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

La vediamo strettissima con il suo fidanzato Marco Bacini, bellissimi nelle tonalità del bianco e rosso davanti l’albero di Natale addobbato a festa con pacchetti regalo e orsi polari. I due hanno un volto raggiante, dopo la pandemia vorrebbero anche coronare il loro sogno e sposarsi.

Federica Panicucci inoltre sta ancora festeggiando il successo raggiunto con “Il coraggio di essere felice”. Il libro è uno dei più venduti d’Italia, best seller di Amazon in seconda posizione, forse perché attraverso alcuni consigli motivazionale la conduttrice riesce ad arrivare al cuore dei lettori.