GF Vip, il Natale si accende con una lite notturna: caos nella notte. Tommaso Zorzi ha discusso animatamente con Giacomo Urtis, spegnendo una volta e per tutte le voci nella casa

Stanotte il Natale al GF Vip si è animato con una lite fra Tommaso Zorzi e Giacomo Urtis. Diverse settimane fa, quest’ultimo ha rivelato di essersi preso una cotta per Tommaso, nonostante siano amici da tanti anni e questa cosa a Tommaso è risultata piuttosto incredibile. Zorzi pensava di aver messo in chiaro le cose, anche perché ha dichiarato in diretta nazionale a Francesco Oppini di essere innamorato di lui, e di certo non pensava di aver dato false speranze a Giacomo Urtis che si è infilato nel suo letto senza il suo consenso subito dopo l’uscita del figlio di Alba Parietti. Dopo diverse settimane, ieri sera Tommaso è esploso.

GF Vip, Tommaso Zorzi contro Giacomo Urtis nella notte: lite accesa

Giacomo, infatti, ha chiesto a Tommaso di far venire nel loro letto Mario Ermito, per stuzzicare l’amico e vedere la sua reazione. Tommaso non ha reagito bene perché tre anni fa ha litigato con Mario e si sarebbe sentito a disagio nel condividere il letto con lui, ma nonostante Tommaso abbia spiegato chiaramente questo a Giacomo, lui è andato comunque in giro per casa a dire a tutti di aver appena ricevuto una scenata di gelosia da parte di Tommaso.

Tommaso si è molto arrabbiato per questo: “Se pensa di poter fare il figo su di me, si sbaglia di grosso” e, detto questo, lo ha mandato a dormire in un’altra stanza. Stamattina hanno fatto pace con un abbraccio, ma dopo il modo in cui Urtis lo ha messo in ridicolo, qualcosa fa pensare che la storia non sia finita qui.