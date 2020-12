Gigi D’Alessio, una FOTO per dimenticare la Tatangelo: “Ho detto tutto”

Il cantautore napoletano, Gigi D’Alessio torna ad amministrare l’orchestra con una sorpresa sotto l’albero per i fan: Tatangelo dimenticata?

Anche nel periodo natalizio non ha fatto mancare il suo apporto alla causa. Parliamo di Gigi D’Alessio, il cantautore e produttore discografico che ha fatto innamorare un intero popolo. La sua fama risale sin dall’adolescenza, quando Gigi studiava conservatorio. Una volta diplomatosi inizia a lavorare per il padre, scrivendo alcune canzoni, per poi finire con lo specializzarsi in pianista d’autore, per le performance in pubblico di Mario Merola.

Ciò che rende unica e appariscente la sua gloriosa carriera è senz’altro l’incontro e il conseguente fidanzamento con una delle cantanti più belle e professionali della nuova epoca. Il nome di Anna Tatangelo è stato per anni accostato a quello di Gigi, con la quale ha avuto anche un figlio. Quest’ultimo, ad oggi, rappresenta l’unica ragione per la quale i due continuano ad incontrarsi, dopo la dolorosa separazione

Gigi D’Alessio, dall’amore al vanto della separazione: “Impasse”

Con Anna Tatangelo sono stati certamente gli anni della vita più belli che Gigi D’Alessio abbia mai potuto trascorrere. La coppia dimostrava di essere un tutt’uno, divenendo famosa sui palcoscenici di Sanremo. E’ proprio da lì che i telespettatori evincevano in loro un affiatamento unico nel suo genere, per un connubio destinato a fortificare ogni giorno sempre più la loro unione.

Il cuore degli amanti della musica prendevano in “prestito” la coppia del secolo e cercavano di ricavare almeno un “pizzico” di intesa. Come un fulmine a ciel sereno, a distanza di tantissimi anni, i due decidono di lasciarsi. Non sono ancora limpide le motivazioni che hanno spinto Gigi D’Alessio e Anna a scegliere due strade diverse, ma i loro ammiratori mai si sarebbero aspettati una “delusione” del genere.

Ognuno alla propria vita dunque, in particolare per Gigi che durante le feste sta cercando di “cancellare” definitivamente il nome di Anna dalla sua testa. Una foto simbolica che il neomelodico partenopeo commenta con un “Ho detto tutto!”.

Molti pensavano si riferisse davvero al suo recente e travagliato passato e invece Gigi ha posato semplicemente per un brand alla moda molto in voga. Si tratta di “Impasse”, il noto marchio d’abbigliamento che ritrae il nostro cantante felice e rilassato, come se fosse pienamente appagato per il ragiungimento dei suoi obiettivi