Giulia De Lellis, gambe lunghe e mozzafiato: ma un dettaglio scatena la polemica. L’influencer ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del momento. Da quasi cinque anni oramai la vediamo gironzolare in programmi televisivi e riscuotere sempre più successo, dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne del 2016, dove uscì fidanzata con Andrea Damante. La loro storia al momento è finita, del loro amore è rimasto solo il piccolo Tommy, un cucciolo che hanno preso insieme quest’estate. Però stanno trascorrendo le feste separati e con i loro nuovi compagni.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> GF Vip Tommaso Zorzi e la decisione drastica nella notte: i fans disperati

Giulia De Lellis pronta per correre dalla sua famiglia: scoppia la polemica sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Proprio ieri è uscita allo scoperto con il suo Carlo Berretta, pubblicando foto inedite di loro due insieme che nessuno aveva mai visto. A far scoppiare la polemica è il fatto che abbia deciso di partire per Roma, per andare a trascorrere le feste con la sua famiglia. Sul web in tanti hanno protestato, perché molti studenti fuori sede o semplicemente persone che lavorano fuori città, hanno rinunciato al Natale con le loro famiglie per rispettare le regole e i sacrifici che ci sono stati imposti quest’anno per via del covid.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip, riassunto 21 dicembre: mille sorprese per Natale

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Giulia ieri non ha pubblicato mai storie sui social ma ha fatto sapere via l’ultimo post pubblicato che le feste le avrebbe trascorse con la sua famiglia.