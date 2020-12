Giusy Ferreri, sotto l’albero gli auguri in un dolce abbraccio – FOTO

Giusy Ferreri e la dolcezza di auguri che vengono dal cuore, il tenero abbraccio sotto l’albero a una persona speciale

Un Natale diverso, da dedicare per davvero, per chi ne ha la possibilità, agli affetti più cari. Le festività quest’anno sono decisamente ammantate di malinconia, è difficile stare lontani da amici e parenti e rinunciare ai classici cenoni tutti insieme, ma vale la pena di stringere i denti e sperare che presto le cose possano cambiare. Prova a regalare un sorriso ai suoi fan la cantante Giusy Ferreri, con un post natalizio davvero speciale, di fronte al quale non si può che provare grande tenerezza.

Giusy Ferreri, la tenerezza che scioglie il cuore: gli auguri con la piccola Beatrice

41 anni, Giusy è da tre anni madre della piccola Beatrice. La figlia è una grande fonte di gioia per lei e più volte è stata protagonista dei suoi post su Instagram. Oggi, le due, insieme, sono sotto l’albero di Natale per abbracciare idealmente amici, parenti e non.

Il sorriso di Giusy, che prende in braccio la piccola, e la dolcezza della sua bambina conquistano immediatamente. I fan ricambiano con altrettanto affetto e rispondono in massa agli auguri della loro beniamina. Una immagine che riconcilia con il vero spirito del Natale, sempre presente, nonostante le limitazioni.