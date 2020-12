Ciro Di Marzio è davvero vivo, la certezza con il video pubblicato dalla produzione di Gomorra 5. Girano voci della partecipazione di Tony Servillo nel nuovo cast

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ciro Di Marzio (@cirodimarziopage)

Solo ieri davamo notizia dell’uscita di un breve video inedito che anticipa alcune scene della nuova serie Sky Gomorra 5. La produzione ha lanciato un vero spoiler per i fan della serie che racconta le vicende famiglia Savastano e di tutta la malavita campana.

Nel filmato di vedono infatti Genny Savastano (Salvatore Esposito) e Ciro Di Marzio in un balcone, pochi secondi che però hanno lasciato nello sconforto i fedelissimi che si sono lanciati in una serie di ipotesi su ciò che poteva rappresentare la scena.

La serie Sky, prodotta da Cattleya, avrebbe dovuto iniziare le riprese la scorsa primavera, nei mesi tra marzo e aprile, come era stato programmato dall’Ufficio Cinema del Comune di Napoli, ma a causa della pandemia è stato tutto slittato.

LEGGI ANCHE -> Stupisce “Il caos dopo di te”: la nuova serie Netflix è un thriller imperdibile

Gomorra 5, le scene a Napoli sono in ripresa queste settimane

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gomorra La Serie (@gomorra_serie_official)

LEGGI ANCHE -> La Casa di Carta: alcuni dettagli salienti dal set – FOTO

Per poter vedere i primi episodi di Gomorra 5 bisognerà attendere forse fino a fine 2021, troppo tempo per i curiosi appassionati della serie. Non è ancora certa la data della messa in onda, sicuramente la pandemia in corso sta influenzando molto le riprese e la stessa efficienza degli attori. Come detto si pensa per fine anno 2021, novembre, anche se la produzione aveva lanciato come prima data possibile già il 6 maggio.

Da settembre le riprese si sono spostate nel Centro Direzionale di Napoli, nella zona portuale in particolare, tra l’ex Fabbrica Corradini, San Giovanni, Teduccio e le banchine del porto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gomorra La Serie (@gomorra_serie_official)

Ciò che è certo è che Gomorra 5 avrà il suo punto focale proprio sul ritorno di Ciro a Napoli, sul nuovo accordo con l’erede di Pietro Savastano e sul ruolo di O’Maestrale, il personaggio evocato da Genny in Gomorra 4. Circolano voci su una possibile partecipazione di Tony Servillo, ma non sono ancora state date conferme ufficiali.