Justine Mattera sul balcone ci va mezza nuda, il vestito è inguinale – FOTO

Justine Mattera è sempre più favolosa sui social: la showgirl ha postato uno scatto da capogiro poco fa su Instagram.

Justine Mattera è sicuramente una delle showgirl più amate dal pubblico italiano. La carriera della nativa di New York svoltò a metà degli anni novanta: Paolo Limiti, abbagliato dal suo fascino, la volle come showgirl nelle edizioni di ‘Ci vediamo in Tv’. La classe 1971, inoltre, ha partecipato come concorrente a ‘La fattoria’ e ha preso parte a film come ‘Se lo fai sono guai’ e ‘Alta infedeltà’.

La 49enne ha un grosso seguito su Instagram: il suo account vanta ben 463mila follower. L’italo-americana riesce a stupire ogni giorno i suoi fan con scatti al limite del proibito. Mattera, poco fa, ha paralizzato il mondo del web con una fotografia in cui sta fuori al balcone con un vestitino scosciato.

Justine Mattera, vestitino inguinale: splendida fuori al balcone

Justine, poco fa, ha mandato in estasi i fan con una fotografia pazzesca. La showgirl ha deciso di affacciarsi al balcone indossando un vestitino da capogiro. L’outfit, infatti, esalta le sue forme e mette in risalto le sue gambe pazzesche. La nativa di Rockville si allena sempre pesantemente e il suo fisico pazzesco testimonia ciò.

“Buon Natale a tutti. Sto facendo grandi cose a Milano, ma mi manca terribilmente la mia famiglia americana”, ha scritto nella didascalia in lingua inglese. La pandemia di coronavirus, infatti, ha decisamente influenzato queste festività natalizie. Il post, in ogni modo, ha collezionato 2mila cuoricini in pochi minuti.

La showgirl, qualche giorno fa, fece impazzire i follower con una fotografia incredibile. La 49enne indossava soltanto un cappottino sbottonato con décolleté pazzesco in bella mostra.