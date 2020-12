L’allieva, dopo mesi di attesa finalmente il verdetto: la serie è cancellata?

Dopo lunghi mesi di attesa, finalmente giunde il verdetto della Rai: la quarta stagione de L’Allieva si farà?

Il Natale 2020 porta con sé interessanti novità per i fan de L’Allieva. Da mesi ormai si discutevano le sorti del programma, ma nessuno sembrava in grado di dare risposta certa alla fatidica domanda: rivedremo mai Alice Allevi? Molte le voci contrastanti (alcune delle quali volevano Lino Guanciale fuori dal programma), poi, alla Vigilia di Natale, il responso definitivo: la quarta stagione si farà. Ad annunciarlo è la stessa società di produzione televisiva con un video inedito che ha mandato in visibilio i fan.

L’Allieva, il responso: la quarta stagione si farà

La quarta stagione de L’Allieva si farà: ormai non c’è più dubbio. A rivelarlo è la Endemol Shine Italy, che nel suo video di auguri natalizi ha deciso di lasciare un piccolo quanto significativo spoiler. Dopo i calorosi saluti dei protagonisti della serie si legge infatti l’hashtag “Aspettando L’Allieva 4”, che basta a fugare ogni dubbio. Ancora non si sa molto riguardo alle trame e ai personaggi, ma ciò che sembra certo è che le riprese dovebbero cominciare a breve. Ciò è un grande sollievo non solo per il pubblico, ma anche per lo stesso cast che a più riprese aveva espresso dubbi riguardo ad una possibile quarta stagione.

Nel video pubblicato da Endemol Shine Italy compaiono alcuni degli attori più amati della serie tra cui Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale, Sergio Assisi, Antonia Liskova, Pierpaolo Spollon e Giorgio Marchesi.