Laura Pausini: la famiglia riunita ed i meravigliosi auguri – FOTO

La cantante Laura Pausini condivide in maniera meravigliosa i suoi auguri per il Natale con tutti i suoi fan.

La tanto amata cantautrice italiana, Laura Pausini, coglie l’occasione in un giorno così importante per rivolgere i suoi più sentiti auguri di buon Natale a tutti i suoi fan. Dopo i suoi esordi nel lontano 1993 al Festival di Sanremo, con il celebre brano de La Solitudine, Laura è entrata nel cuore degli italiani e non ne è più uscita. A distanza di oltre vent’anni la cantante non smette di condividere le sue gioie con il suo pubblico. Scopriamo i dettagli.

Laura Pausini: la dolcezza di una famiglia riunita

Dal 2005 la cantante è legata affettivamente al suo compagno Paolo Carta e dall’amore tra i due è nata la loro dolcissima bambina, Paola Carta, che adesso ha sette anni. Ad aggiungersi in qualità di mascotte della famiglia c’è anche Lila, la cagnolina dal pelo bianco che appare nell’ultimo post pubblicato sul profilo Instagram ufficiale di Laura. Lo scatto li ritrae tutti e quattro assieme avvolti da un dorato fascio di lucine natalizie e nel mentre di un tenero abbraccio.

La somiglianza di Paola con i suoi genitori, e soprattutto con Laura, è incredibile. Sono i suoi stessi fan a notare quanto il sorriso sulle labbra della piccola sia in totale armonia con quello della mamma. Un augurio davvero speciale è quello da parte della Pausini. Una donna, oltre che un’artista, che non si smentisce mai grazie alla sua gioiosa e profonda personalità.