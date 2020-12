Malena Nazionale offre lo spettacolo per Natale: il fondoschiena in primo piano – FOTO

Una maliziosa e seducente Malena Nazionale mostra il “capo espriatorio” del suo repertorio di forme incontenibili: fondoschiena da urlo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Malena Nazionale 🍑 (@malena.official)

Torna a “brillare” sulle piattaforme social, l’attraente e seducente Malena Nazionale. Con questo clic, che riserva tante sorprese, i follower raggiungono il massimo livello della libidine per la gioia dell’interessata, ancora una volta protagonista.

Un Natale sicuramente più effervescente per lei che non si risparmia quasi mai per tutte le volte che si mette in mostra. Sin dal principio, la strada “maestra” è in perenne discesa, fino alla conquista del podio della moda, tra le dive più “provocanti” del web. La posizione in classifica tra le sexy influencer più cliccate recita per lei la posizione numero 429.

Un traguardo ampiamente meritato, ma destinato ad accrescere di fama e visibilità a fronte di una carriera “hard” molto apprezzata dagli italiani. L’attrice sexy ha davvero tutto per dimostrare alla concorrenza che non è soltanto una “cometa” di Halley di passaggio in questo mondo che pullula di popolarità individuali

LEGGI ANCHE —–> Laura Pausini: la famiglia riunita ed i meravigliosi auguri – FOTO



Malena Nazionale, lo scatto provocante accende il Natale dei follower

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Malena Nazionale 🍑 (@malena.official)

LEGGI ANCHE —–> Sabrina Salerno, outfit meraviglioso e forme in evidenza: vigilia rovente – FOTO



“Anche l’occhio vuole la sua parte” direbbero i follower dal “cuore forte” di Malena Nazionale. La sexy influencer si è resa nuovamente protagonista con uno scatto “rovente” coi “nervi a fior di pelle”. Finora la soubrette più “hard” della tv ha dato spettacolo mozzafiato a tutti gli appassionati dell’amore con intimi succinti e movenze da capogiro.

Nonostante il Natale riserva proposte buone, lei non ha fatto mancare il solito apporto “caloroso” ad un pubblico, ancora una volta meravigliato. Per questo motivo i fan di Malena hanno tardato a rispettare la tradizione del cenone, in quanto impegnati sulla sua pagina Instagram ad assistere all’ennesima “metamorfosi” della pornostar più famosa d’Italia.

“Sto per diventare la vostra nuova Babba Natale” provoca la Nazionale in uno degli ultimi post di fine anno. Mentre sale le scale, in missione per raggiungere l’obiettivo, la star mostra un fondoschiena da infarto, condito da un paio di calze a rete che non lasciano inalare un filo di ossigeno.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Malena Nazionale 🍑 (@malena.official)

La giornata, fitta di impegni culinari per i follower, dunque cambia volto da un momento all’altro per la felicità esponenziale di Malena: chapeau!