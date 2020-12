Vi ricordate la bambina di Miracolo sulla 34° strada? Oggi è così – FOTO

Vi ricordate Mara Wilson, la bambina di Miracolo sulla 34° strada? Ecco come è diventata e cosa fa adesso.

Quante volte, scovando una vecchia foto sul web, vi capita di perdervi tra i ricordi di anni passati? Quante volte, guardando alcuni tra i film cult più famosi di sempre, vi chiedete che fine avranno fatto tutti quei dolci bambini che ne erano i protagonisti? La nostra rubrica di Yeslife nasce per soddisfare ogni vostra curiosità.

In questi giorni di festa, ci dedicheremo a scoprire (e riscoprire) la storia dei protagonisti dei migliori film natalizi. Seguiteci in questo entusiasmante viaggio.

Mara Wilson, bambina di Miracolo sulla 34° strada… ma non solo

Quando si parla di talento naturale, non si può non citare Mara Wilson, la dolcissima Susan Walker di Natale sulla 34° strada. Scritturata da numerosi registi dall’età di quattro anni, la piccola attrice recitò in Mrs Doubfire, prima di approdare in una delle pellicole natalizie più amate di sempre.

Dopo questi due grandi successi, Mara Wilson fu scelta come protagonista di Matilda 6 mitica, che le valse il premio Young Star come “Miglior Performance di una giovane attrice in una commedia”.

Dopo l’adolescenza, l’attrice si è progressivamente allontanata dalle scene, sostenendo di voler condurre una vita tranquilla, distante dai riflettori.

Una curiosità: nel 2016, dopo la strage di Orlando, Mara Wilson ha fatto comingout come bisessuale. Il suo gesto ha voluto essere un segno di supporto e di orgoglio dopo l’evento che ha colpito duramente la comunità LGBT.