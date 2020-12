Maria De Filippi Mediaset: lo scenario potrebbe presto cambiare. La conduttrice potrebbe non rinnovare il suo contratto con la rete televisiva, ecco cosa sta succedendo

Nel 2021 si prevede la scadenza del contratto di Maria De Filippi, la regina della televisione italiana, con la Mediaset. L’accordo non è stato ancora rinnovato e sono in molti a chiedersi se questo possa essere un sintomo di abbandono della conduttrice. Maria da anni domina programmi famosissimi di Canale Cinque, e se dovesse abbandonare sarebbe davvero una grande perdita. Qualche anno fa ha rinnovato il suo contratto per altri 5 anni, e la scadenza avverrà proprio nel prossimo anno che sta a giorni per arrivare.

Maria De Filippi e le indiscrezioni Mediaset: le voci di corridoio

Non possiamo escludere che questo rinnovo possa essere già arrivato ma non annunciato. Altra ipotesi da considerare è che il rinnovo sia automatico. I più pessimisti invece credono che Maria stia valutando la proposta di Sky che da tanti anni la vorrebbe con sé. Sarebbe davvero un colpo grosso, ma dopo tantissimi anni di Uomini e Donne e C’è Posta Per Te sembra impossibile pensare di vedere questi programmi condotti da qualcuno che non sia lei.

