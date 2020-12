Martina Stella: Natale con un amico speciale, che splendore FOTO

Arriva il messaggio di auguri di Martina Stella, l’attrice ha un sorriso meraviglioso e un amico speciale accanto, ecco chi è

Anche quest’anno il Natale è arrivato e tutti stanno trascorrendo questi giorni speciali nel modo più speciale possibile: distanti ma vicini. Su Instagram i vip si sbizzarriscono con foto e messaggi di auguri, emozionando i fan con frasi e parole speciali. Martina Stella si mostra sui social elegante e sensuale e il pubblico impazzisce vedendo così tanta bellezza. Il sorriso non manca mai, e il suo amico è davvero speciale. Avete capito di chi si tratta?

Martina Stella: a Natale è ancora più sensuale

Se per la Vigilia Martina Stella ha indossato un vestito rosso di raso e un tacco stratosferico, per il giorno di Natale l’outfit cambia completamente e insieme a lei arriva un amico speciale. L’eleganza e la sensualità esplodono sul suo profilo e il web impazzisce alla vista di così tanta bellezza. Un tubino nero a fiori, spalle scoperte e gambe nude, il sorriso come tocco di classe. “Che sia un Natale speciale” scrive Martina su Instagram e molti vorrebbero essere quel leopardo che le sta accanto. L’attrice lo accarezza e sorride insieme a lui.

I fan intravedono poi lo spacco del vestito, gambe aperte e partono pensieri fantastici. “Buon Natale Favola“, “Meraviglia”, “Sei bellissima”. I commenti non mancano e il web sta già pensando a cosa indosserà per la fine dell’anno. Martina Stella è pronta a stupire il suo pubblico e i follower sono già carichi per vederla.