Michelle Hunziker è sicuramente uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico italiano. La nativa di Sorengo arrivò giovanissima nel nostro paese tentando l’accesso nel mondo della moda. Dopo alcuni rifiuti pesanti, la classe 1997 riuscì nel suo intento posando per alcuni march e firme importanti come ‘Giorgio Armani’ e ‘Rocco Barocco’. Chiusa la carriera da modella, entrò nel mondo televisivo apparendo a ‘Buona Domenica’ nel lontano 1994. Da lì in poi, la sua carriera è stata fenomenale: Michelle ha condotto programmi ‘Zelig’, ‘Festivalbar’, ‘Striscia la notizia’, ‘Paperissima’ e ‘Vuoi scommettere?’. Dal 2019 presenta ‘All Together Now’, programma di Canale 5 che sta avendo un ottimo seguito.

Michelle è attivissima sui social, in particolare su Instagram (vanta 4,8 milioni di follower sul noto network). La svizzera, poco fa, ha deliziato la sua platea condividendo una fotografia pazzesca in cui ha messo in mostra la sua bellezza disarmante.

Michelle Hunziker sconvolta ma bellissima: che labbra!!

Michelle, nell’ultimo scatto condiviso in rete, ha un’espressione sconvolta: la conduttrice ha la bocca aperta e i capelli spettinati. Nonostante ciò, la sua bellezza disarmante stupisce i suoi fan. Le sue labbra carnose e il suo sguardo intenso fanno breccia nel cuore degli innumerevoli ammiratori.

Lo scatto è ovviamente ironico: la nativa di Sorengo sta decisamente scherzando. “Sconvolta ma felice!!! Ammazza che serata ieri sera…Mi sono svegliata gonfia come Bud Spencer”, ha scritto nella didascalia. Come testimoniato da altre foto apparse in rete, la bella conduttrice ha trascorso queste festività natalizie insieme alla sua famiglia e alla figlia Aurora avuta dal precedente matrimonio con Eros Ramazzotti.

La Hunziker, qualche giorno fa, fece impazzire tutti con un video da dietro le quinte di ‘All Together Now’: la presentatrice indossò per l’occasione un abito pazzesco con scollatura da urlo.