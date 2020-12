Noemi versione natalizia, capelli rossi e sguardo mozzafiato – FOTO

Noemi versione natalizia, capelli rossi e sguardo mozzafiato. La cantante ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Noemi è sicuramente una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. Ha esordito nel 2009 quando ha partecipato a X Factor: con il suo timbro di voce particolare ha conquistato subito tutti, finendo per partecipare al Festival di Sanremo dopo soli pochi mesi dalla sua partecipazione al talent show, che non vinse ma che è stato per lei comunque un grande trampolino di lancio. Da allora la sua carriera è stata tutta in discesa, ha conquistato sempre più persone ed è diventata la cantante famosa che conosciamo tutti oggi.

Noemi meravigliosa nell’ultimo scatto su Instagram: pioggia di likes

Ha partecipato a ben sei festival nella sua carriera, non ha mai vinto ma ha sempre portato canzoni che sono diventate davvero molto note al pubblico e che sono rimaste nel tempo. La sua particolare timbrica vocale è stata anche oggetto di tante considerazioni da parte di svariati psicologi di università inglesi e canadesi. Insomma, una vera carriera piena di soddisfazioni che continua da undici anni e che sembra destinata ad un futuro prospero e roseo.

Al momento, però, Noemi si sta godendo questo Natale particolare con la sua famiglia: per fare musica c’è tempo, tra soli pochi giorni è un nuovo anno tutto da scoprire.