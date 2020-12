Il 23 dicembre la polizia locale di Garden City ha ritrovato una coppia in un lago di sangue. Le vittime sono state accoltellate.

A Garden City, città nella contea di Wayne, nello stato americano del Michigan, una donna di 77 anni è stata ritrovata in un lago di sangue nella sua abitazione mercoledì, 23 dicembre. Accanto alla salma della signora c’era il marito, 81 anni, rimasto gravemente ferito. Secondo quanto riporta il WXYZ Detroit, il corpo dell’uomo riportava profonde lesioni da arma bianca. 7 Action News informa che la vittima è stata trasferita d’urgenza in ospedale; tuttavia, la sussistenza medica è stata vana: l’anziano paziente è morto poche ore dopo. La polizia locale indica un ragazzo di circa 20 anni, quale presunto responsabile della strage, il quale, lo scorso mercoledì, avrebbe allarmato i servizi di emergenza dichiarando le sue intenzioni suicide.

RIGHT NOW: Police continue to investigate after a Garden City couple was attacked in their home.

A 78-year-old mother and grandmother is dead. Family members say her husband is in the hospital in critical condition. @wxyzdetroit pic.twitter.com/9QfvfKURLu

— Rudy Harper (@RudyHarperWXYZ) December 23, 2020