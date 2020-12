Rapina in Casa, sorprende il ladro e finisce in tragedia

Tragedia a Natale. Rosina Cassetti. donna di 78 anni, è stata ritrovata priva di vita in un’abitazione dopo un furto in casa.

Ennesima tragedia, questa nel giorno di Natale. Una donna di 78 anni, molto probabilmente forse colta da un malore dopo aver sorpreso il ladro.

E’ la vigilia di Natale e ci troviamo in provincia di Macerata, a Montecassiano. L’intruso, vestito di nero, ha fatto irruzione nell’abitazione con il volto coperto da un cappellino, ha legato e schiaffeggiato la figlia della coppia dopo aver rinchiuso il padre in bagno. Si stanno svolgendo le indagini per ricostruire la vicenda.

La ricostruzione delle indagini sulla rapina

Da quanto riportato da Il Resto del Carlino, non sono state rilevate forzature nella serratura del cancello quindi è ancora da chiarire la modalità dell'intrusione. Sembrerebbe che l'uomo abbia avuto l'incontro con la figlia sulle scale, luogo nel quale l'avrebbe aggredita, utilizzando un calzino a tapparle la bocca. Risulta sia stato legato anche il marito della defunta vittima.