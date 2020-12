Samantha De Grenet, bellezza e purezza, il mix di sensualità – FOTO

Samantha De Grenet bellissima e sensuale nell’ultimo scatto postato sui social. Mentre la showgirl si trova nella casa del GF VIP, tanti gli auguri di buone feste da parte dei fan.

Bellezza e purezza. Samantha De Grenet si mostra luminosa e sensuale nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram. Voluminosi capelli ricci, occhi scuri e profondi, sguardo misterioso. Lo scatto ritrae la concorrente del Grande Fratello Vip, in tutto il suo splendore. Nonostante i 50 anni, la bellezza della De Grenet rimane invariata.

Didascalia al post gli auguri di Natale da parte dello staff: “Auguri di buon Natale a tutti voi che supportate quotidianamente Samantha. E Buon Natale a te Sami.”

Tanti i like e i commenti in risposta degli auguri, da parte dei 431mila follower della De Grenet. Anche negli scorsi giorni sulla sul suo account Instagram sono apparsi scatti in cui l’ex modella si mostra bellissima e luminosa.

GF vip: Samantha De Grenet e lo scontro con la Orlando

Samantha passerà queste feste nella casa del GF vip. In queste giorni la showgirl è al centro dell’attenzione per la forte lite avvenuta con la concorrente Stefania Orlando. Un piccolo disguido ha fatto scoppiare uno scontro molto acceso tra le due donne dal carattere forte. In occasione del compleanno della Orlando le due si sono riappacificate. Un abbraccio ha calmato gli animi.

Alta 1,76, conduttrice, showgirl ed ex modella, la De Grenet debutta nel mondo dello spettacolo negli anni Novanta. Nata a Roma, Samantha ha origini nobiliari. La sua carriera inizia come modella a soli 14 anni.

Dalla Talpa all’Isola dei Famosi, tante le sue esperienze televisive. Autrice del libro “Adesso parlo io!”, Samantha due anni fa si è ammalata ma ha superato il difficile momento grazie al supporto del marito Luca Barbato e del figlio Brando.

Piena di energia come non mai, ora è tra i VIP della Casa del Grande Fratello, dove qui passerà le feste.