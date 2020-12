Il pubblico a Sanremo ci sarà, o almeno è quello che tutti vorrebbero. Per far sì che questo accada iniziano a trapelare alcune indiscrezioni a riguardo

Continuano i preparativi per il Festival di Sanremo che dovrebbe avere inizio il prossimo 2 marzo. Negli scorsi mesi si è parlato molto di come un evento simile, date le circostanze e le restrizioni necessarie, potesse essere messo in piedi. In primis il problema della presenza del pubblico che lo stesso Amadeus ha dichiarato essere fondamentale. “Sanremo senza pubblico non è Sanremo” aveva dichiarato il presentatore che per il secondo anno consecutivo condurrà la gara canora dall’Ariston insieme a Fiorello. Sembra quindi che la volontà sia proprio quella di fare in modo che le persone possano assistere allo spettacolo. Proprio in riferimento a questo nelle ultime ore hanno iniziato a trapelare alcune indiscrezioni.

Il pubblico di Sanremo in quarantena su una nave da crociera, c’è della verità?

Per fare in modo che il pubblico possa partecipare in presenza si è pensato a un modo per creare una sorta di “bolla”, proprio come quella che gli americani realizzarono la scorsa primavera per permettere la finale di campionato di NBA. Ad annunciarlo ci ha pensato Dagospia. Circa 400 persone potrebbero essere tenute su una nave di Costa Crociera in isolamento e in costante controllo. “L’idea è tenere protette centinaia di persone fino al 2 marzo” -afferma- “Allo scattare dell’ora X, grazie ai tender, gli ospiti sbarcheranno al porto e da lì, con dei pullman, saranno scaricati direttamente al teatro Ariston“.

In questo modo si escluderebbe la possibilità di eventuali intoppi che causerebbero non pochi problemi all’organizzazione del Festival. Per il momento dai vertici Rai questa ipotesi non è stata né confermata né smentita, ma senza dubbio si avranno presto notizie su come stiano pensando di gestire il tutto.

Nonostante le difficoltà Sanremo rimane uno dei pochi eventi confermati per l’inizio dell’anno. La scorsa settimana sono stati annunciati i 26 cantanti che si sfideranno nella categoria dei Big e gli 8 artisti delle Nuove Proposte.