Sanremo 2021: i commenti dei cantanti esclusi da Amadeus

Amadeus ha di recente annunciato i nomi dei 26 Big in gara al festival di Sanremo. Gli esclusi non hanno potuto far a meno di commentare la vicenda

Amadeus, a fronte di 300 proposte ricevute, ha dovuto scartare oltre 270 cantanti che si erano candidati al festival di Sanremo 2021. La nuova edizione, in onda nel marzo prossimo, vedrà il ritorno di alcune voci, e rappresenterà al contempo un vero e proprio battesimo per altri: si attende con ansia l’esibizione del duo Fedez-Michielin.

Gli esclusi dalla gara hanno commentato la decisione di Amadeus con grande franchezza.

Ecco le loro parole.

Sanremo: i commenti dei cantanti esclusi da Amadeus

Ad essere fra gli esclusi di Sanremo 2021 vi è Leo Gassmann, vincitore della categoria Sanremo Giovani nella scorsa edizione. Il figlio di Alessandro ha tuttavia accettato sportivamente la notizia: “È giusto che ci sia spazio per tutti“. No anche per Loredana Errore, nota al pubblico per aver partecipato al talent di Amici.

Grandi esclusi anche i Jalisse, che da diversi anni tentano di portare i loro inediti sul palco dell’Ariston. Fabio Ricci, membro del duo, ha commentato la decisione di Amadeus con queste parole: “Non sono arrabbiato, anzi, mando il mio in bocca al lupo ai colleghi che saliranno su palco del Festival 2021“.

Tuttavia, il cantante non manca di scoccare una frecciatina al conduttore: “Se non vedrete i Jalisse sul palco di Sanremo, è perché non è stata data loro l’opportunità“. Esclusi anche Dolcenera, Michele Bravi, Alex Britti, e come loro tantissimi altri cantanti.

Fuori anche Morgan, la cui mancata partecipazione ha tuttavia generato parecchio scalpore.

Morgan, in un botta e risposta al veleno con il conduttore, ha manifestato il proprio disappunto per l’esclusione dal festival. Il cantante non avrà infatti la possibilità di confrontarsi con Bugo, il quale è stato invece accolto fra i Big in gara.