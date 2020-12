Tragico incidente, morta ragazza poco prima della Vigilia di Natale

È morta in un tragico incidente Sofia Giovannetti, ragazza di 22 anni, poco prima della Vigilia di Natale: la notizia ha lasciato sgomenti Scarperia e San Piero (Firenze)

Sofia Giovannetti, ragazza 22enne, barista del “Sottosopra“, è morta in un tragico incidente poco prima della Vigilia di Natale. La giovane ha perso la vita pochi minuti prima della mezzanotte.

Era alla guida dell’auto da Scarperia sulla discesa in direzione di Pianvallico quando di colpo ha perso il controllo del mezzo durante il percorso impattando contro un albero. Di lì a poco sono giunti i soccorsi per tentare di salvare ragazza. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco appartenenti al nucleo di Borgo San Lorenzo e il 118.

Tragico incidente, morta giovane pochi minuti prima di Natale

I pompieri hanno provveduto a estrarre la giovane dalle lamiere del veicolo, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Infatti purtroppo l’impatto contro l’albero non le ha lasciato scampo. Sul luogo dell’impatto sono giunti anche i carabinieri per i rilievi del caso per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente. La notizia si è diffusa in breve tempo a Scarperia e San Piero, in provincia di Firenze, e ha lasciato tutti sgomenti.

Lo staff del “Sottosopra”, dove lavorava, ha postato su Facebook una sua immagine, con il seguente ricordo. “Vogliamo ricordarti così. Ci lasci un vuoto immenso. Sarai per sempre con noi! Riposa in pace angelo. Le più sentite condoglianze alla famiglia dallo staff del Sottosopra“. In molte persone ricordano Sofia, tra dolore e incredulità per quanto accaduto alla giovane.