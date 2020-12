Úrsula Corberó, il look total black in pelle di Tokyo fa sognare i fan – FOTO

Anche a Natale, Úrsula Corberó, celebre interprete di Tokyo de La Casa di Carta, incanta i suoi fan con un superbo scatto in total black.

Nonostante oggi Instagram sia saturo di foto di celebrità che festeggiano il Natale, Úrsula Corberó spicca tra tutte per la sua incontrastata bellezza. Salita alla ribalta per il suo ruolo ne La Casa di Carta, la giovane 31enne spagnola ha letteralmente rubato il cuore del pubblico. Le sue foto sui social, seppur rarissime, riscuotono periodicamente un immenso successo.

In occasione del Natale, la ragazza ha sfoggiato un look total black estremamente sensuale. Andate alla pagina successiva per vederlo.

Tokyo de La Casa di Carta, sensualità sotto l’albero di Natale