La famiglia Baggio ha dovuto subire un’altra perdita non indifferente, cioè quella di Claudio Fabbi: suocero di Roberto e nonno di Valentina.

La nipotina scrive su Instagram queste commoventi parole piene d’amore: “Ciao Nonno! Difficile racimolare qualche parola su chi tu sia stato per me. Sei stato un papà quando il mio non c’era, sei stato quella persona che ha insegnato a me e @willoebasta a cucinare. Uomo d’altri tempi, patrimonio mondiale di conoscenza e cultura di una volta, di tradizioni, di cucina, di natura. Non esiste qualcosa che tu non sapessi fare, aggiustare o cucinare. Mi avevi promesso che mi avresti aiutato a fare l’orto in primavera. L’ultima volta che ti ho visto volevi a tutti i costi darmi una mancia per il mio compleanno, ti guardavo al di là di una finestra chiusa perché non potevo starti vicino”.

“Ti amo Nonno, ti ringrazio per ogni istante passato insieme. Riposa in pace!”

Valentina, nella dedica che ha fatto emozionare più di 40.000 followers, conclude aggiungendo: “Oggi non so cosa darei per stringere tra le mani un tuo bigliettino di auguri, leggere la tua calligrafia e un tuo pensiero. […] Mi manchi tanto ma so che già sei in uno stato di luce perpetua e che sarai sempre con noi! Ti amo Nonno, ti ringrazio per ogni istante passato insieme. Riposa in pace!”

Questa è stata un’altra terribile notizia che ha scosso molte persone, in particolare Roberto Baggio, che trascorreva le giornate insieme a Claudio Fabbri durante la sua carriera tra i campi e la caccia.