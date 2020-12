Il veggente del 2021: “Sarà un altro anno di continui travagli”

Il veggente di sempre scopre le carte del 2021 e prevede un altro anno ricco di sofferenze tra la popolazione

La “bomba” di fine anno è servita. Non è il classico “scoop” che riguarda un personaggio della televisione italiana, pronto a dare una svolta alla sua vita. Questa volta ad iniettare il “sale” della preoccupazione ci ha pensato il veggente “Baba“, l’analizzatore del futuro.

Colui che aveva previsto ampiamente la “Brexit” del Regno Unito e l’attentato alle Torri Gemelle di New York è pronto per svelare l’ennesima profezia, dell’anno che verrà. Per molti sarà l’epoca della svolta per l’intera umanità, mentre per la chiaroveggente cambierà poco o quasi nulla, rispetto all’anno di chiusura.

D’altronde siamo di fronte ad un periodo di grandi cambiamenti, come abbiamo potuto già assistere dall’avvento del primo e (secondo Baba) l’ultimo Presidente della “Casa Bianca”. La storia ha deviato all’ultimo istante la previsione, perchè poi è arrivata l’era di Trump e anocra quella di Biden

“Baba”, la profezia di fine anno sconvolge già i piani dei buoni propositi per il nuovo

Dopo la “gaffe” profetica del grande “imperatore” tra i veggenti, con “Baba” c’è sempre il rischio dietro l’angolo che quanto previsto si possa concretizzare da un momento all’altro. Certo i suoi discorsi sono da prendere con le pinze, ma guai a sottovalutare gli avvenimenti da lei predetti. D’altronde anche personaggi che sembrano una divinità possono “errare”, come accade per i campioni in giro per il mondo.

La veggente ha previsto purtroppo per noi, l’ennesimo anno di sofferenze tra gli uomini. A partire dalla coscienza interna, la popolazione subirà effetti retroattivi incolmabili. Si è iniziati da una pandemia da Covid-19 che ha sconvolto i progetti di tutti, ma secondo Baba i tempi difficili non avranno fine nel 2021.

L’evento della pandemia potrebbe essere solo il primo di una lunga serie che porterà la Cina a dominare il mondo in lungo e in largo. Vladimir Putin sarà schedato come bersaglio di un gruppo di assassini. Così come l’Isis utilizzerà armi chimiche contro i Paesi Europei. Insomma se la luce in fondo al tunnel potrà intravedersi con il vaccino, secondo il veggente già si scorge in lontananza una seconda “ventata” di oscurità