Yari Carrisi: la FOTO del passato che scalda il cuore insieme a Ylenia

Yari Carrisi. Il figlio di Al Bano e Romina Power pubblica su Instagram Stories un’immagine caric di nostalgia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Yari Carrisi Power (@yaricarrisipower)

Il Natale è sempre un momento di convivialità e allegria, anche durante questo infausto 2020 che ci ha costretti a stare lontani da amici, parenti e affetti più cari. Le feste portano con sè anche un inevitabile effetto nostalgia, è facile infatti andare indietro con la memoria e pensare a chi non c’è più e ai momenti lieti del passato.

Sicuramente è quello che sta provando adesso anche Yari Carrisi, secondogenito della coppia formata da Al Bano e Romina Power, che pubblica un’immagine carica di commozione sulle sue Instagram Stories. Nello scatto in questione lo vediamo in un’atmosfera serena insieme alla sua famiglia. Piccolissimo, la madre Romina lo cinge tra le braccia; il padre, sorridente, mette una mano sulle spalle di Ylenia, la figlia scomparsa della coppia. Sono al mare, felici, ignari del destino infausto che avrebbe colpito la bambina qualche anno dopo.

Yari Carrisi: le sue convinzioni su Ylenia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

Era il 31 dicembre del 1993 quando venne comunicato dalle autorità di New Orleans che Ylenia Carrisi era scomparsa. Da quel momento mille ipotesi, congetture, bugie e nessuna certezza.

Di lei si sono perse totalmente le tracce. Al Bano ha presentato istanza di dichiarazione di morte presunta nel 2013 presso il tribunale di Brindisi, che ha accolto la richiesta. Romina Power, “profondamente amareggiata” dalla decisione dell’ex marito, non si è rassegnata all’idea che la figlia sia deceduta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

Tra le persone che sono convinte della sua scomparsa volontaria, quindi sia ancora viva e vegeta, c’è proprio il fratello Yari che ha precedentemente detto: “Ho cercato Ylenia per tanti anni, raccogliendo informazioni e andando in giro per il mondo. Lascio che sia lei a fare il passo perché sono sicuro che sia ancora viva. Dopo il polverone mediatico che si è sollevato dopo la sua sparizione ha paura ad entrare in una situazione dove tutta l’attenzione sarebbe rivolta verso di lei. Questa è l’opinione che mi sono fatto. Ho due o tre idee su dove possa essere. Finché non avrò la certezza non voglio aggiungere altro”.