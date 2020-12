Al Bano a Verissimo: “Come siamo io e Romina? Vi dico tutto”

La puntata di Verissimo del 26 dicembre è stata un successo: Al Bano Carrisi ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in cui ha parlato anche del suo rapporto con Romina.

Albano Carrisi è sicuramente uno dei cantanti più amati dal pubblico italiano. Il nativo di Cellino San Marco ha vinto diversi premi e ottenuto diversi riconoscimenti nel corso della carriera, inclusa la vittoria del Festival di Sanremo insieme a Romina Power con ‘Ci sarà’. Al Bano, dal 27 novembre al 20 dicembre scorso, è stato uno dei giudici di The Voice Senior.

Il classe 1943, dopo un lunga storia proprio con la compagna artistica Romina Power (compresi 29 anni di matrimonio), si è legato sentimentalmente a Loredana Lecciso. Alcuni fan, tuttavia, sperano sempre in un ricongiungimento tra il brindisino e l’ex moglie. Il cantante, in ogni modo, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a Verissimo.

Al Bano, le interessanti dichiarazioni a ‘Verissimo’

Al Bano è stato ospite a ‘Verissimo’ nella puntata di Santo Stefano. Il nativo di Cellino San Marco ha rilasciato diverse dichiarazioni interessanti e ha parlato anche del suo rapporto con Loredana Lecciso e soprattutto con Romina Power. “Loredana è una compagna straordinaria. Con Romina invece siamo sorella e fratello, abbiamo recuperato la giusta dimensione del vivere e sul palcoscenico è la grande gioia perché mi diverto come mi divertivo in passato”. Dopo l’esibizione di Rio del 1997, la coppia artistica formata dall’amatissimo cantante e dalla Power si è riunita nell’ottobre del 2013.

Il cantante, ai microfoni di Verissimo, ha anche svelato di non vedere i suoi nipoti dal mese di luglio e ha spiegato di non essere soltanto bravo a cantare, ma anche a cucinare. “Uso estro e sono in grado di tirare fuori dei piatti davvero incredibili.

L’artista ha anche dichiarato di aver avuto in passato un edema alle corde vocali che mise a rischio la sua carriera: le cure di un medico francese furono la soluzione al problema.