Alessandra Amoroso, look natalizio bollente: bella da togliere il fiato FOTO

Alessandra Amoroso, look natalizio bollente: bella da togliere il fiato. La cantante ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

Alessandra Amoroso è una delle cantanti più amate del nostro panorama musicale. Ha esordito nel 2008 quando ha deciso di partecipare al programma Amici di Maria De Filippi: era solo una ragazzina con mille sogni nel cassetto e non sapeva quello che la stava aspettando. Dopo il programma la sua carriera è davvero decollata: l’abbiamo vista dopo pochi mesi al Festival di Sanremo accanto a Valerio Scanu, con cui aveva condiviso l’esperienza del programma e con cui condivideva una splendida amicizia che si è poi spenta nel tempo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> GF Vip Tommaso Zorzi e la decisione drastica nella notte: i fans disperati

Alessandra Amoroso pronta per correre dalla sua famiglia: lo scatto Natalizio su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

Sono trascorsi quasi dodici anni da quando l’abbiamo vista per la prima volta in televisione e sono stati degli anni davvero importantissimi per lei. La sua carriera è stata tutta in discesa, ha conquistato tantissime persone con la sua musica e ha fatto sognare migliaia di ragazzini. Su Instagram ha ben tre milioni e mezzo di followers che la seguono ogni giorno, che le lasciano commenti di apprezzamento e likes ad ogni post.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip, riassunto 21 dicembre: mille sorprese per Natale

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

L’ultimo scatto ha ricevuto tantissimi consensi: Alessandra ha pubblicato una foto con il look scelto per Santo Stefano.