Vi ricordate il piccolo Anakin Skywalker di Star Wars? Di recente è stato arrestato – FOTO

Jake Lloyd, giovane attore di Star Wars (Anakin Skywalker) e Una promessa è una promessa è stato arrestato di recente. Ecco cosa è successo.

Jake Lloyd, problemi con la giustizia per l’attore di Anakin Skywalker

Vi ricordate questo bambino? È diventato celebre per il ruolo di Anakin Skywalker in Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma, ma prima di allora aveva interpretato superbamente il ruolo del piccolo Jamie in Una promessa è una promessa. Nella pellicola, Lloyd era il figlio del grande Arnold Schwartznegger.

Molto più tardi, nel 2015, il suo nome è tornato sotto i riflettori per via di un episodio non molto felice. Sembra infatti che il giovane attore sia stato arrestato per guida pericolosa e senza patente, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale.

Nel 2016 la madre ha informato la stampa del fatto che Lloyd soffre di una grave forma di schizofrenia, per la quale è stato in seguito ricoverato in una clinica psichiatrica. In una più recente intervista la donna ha chiarito che il ragazzo soffre di schizofrenia paranoide, unita ad una rara forma di anosognosia, che gli impedisce di riconoscere di essere malato.

Una curiosità: in concomitanza con Una promessa è una promessa, Jake Lloyd ha recitato anche nel film Apollo 11 del 1996.