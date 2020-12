Andrea Zelletta, la rivelazione di Dayane: “Io so il motivo del biglietto”

Andrea Zelletta ha ricevuto il regalo della fidanzata ma il biglietto lo ha spiazzato e sta facendo parlare l’intera casa del Grande Fratello

Nella casa del Grande Fratello si festeggia il Natale 2020, così tutti i partecipanti hanno ricevuto i regali da parte dei suoi cari, hanno trascorso le festività tra abbracci, baci, pandori e panettoni. Insomma per loro questi giorni sono stati speciali, anche se qualcosa è andato storto. Andrea Zelletta e Natalia Paragoni stanno facendo parlare l’intera casa dopo che il tronista ha ricevuto un dono dalla sua fidanzata: un profumo e un biglietto molto freddo che ha lasciato il concorrente di stucco. “Buon Natale dalla tua ragazza – si legge – Spero che tu possa essere sereno per il tuo Natale. A presto”.

LEGGI ANCHE>>>Bruno Vespa, record di vendite per il nuovo libro su Mussolini e l’Italia

Andrea Zelletta: la versione di Dayane

LEGGI ANCHE>>>Sara Croce, vestaglia slacciata e tutto in vista: è meravigliosa – FOTO

Il tronista di Uomini e Donne non l’ha presa bene e appena ricevuto il regalo è corso tra le braccia di Sonia, amica della coppia e in particolare di Natalia. L’influencer ha cercato in tutti i modi di consolare il suo compagno, ma Zelletta continua a domandarsi il motivo di quel biglietto così freddo. Lui non hai mancato di rispetto, spiega in un video. Intanto arriva la rivelazione di Dayane che ha spiegato agli altri ragazzi della casa: “Io so il motivo del biglietto – rivela la Mello – ma non posso dirlo. Almeno finché in casa rimane Sonia che è molto amica di Natalia Paragoni”. La modella brasiliana si è confessata con i suoi amici Zorzi, Orlando e Capriotti. Ci sono tre possibilità che rimandano alla scelta del biglietto: la scoperta di un possibile tradimento di Zelletta nei confronti di Natalia, un tradimento della fidanzata, la rabbia per il prolungamento dell’avventura.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Intanto Stefania Orlando prende le difese dell’amico, ma Sonia entra all’attacco: “Non sappiamo cosa sta vivendo fuori”.