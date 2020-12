Anna Tatangelo distrutta sul divano, che succede? – FOTO

Anna Tatangelo distrutta sul divano, che succede? La cantante ha trascorso le feste di Natale in famiglia e ha pubblicato una storia: “Riassunto del pranzo di oggi!”

Anna Tatangelo è una delle cantanti più amate del nostro panorama musicale italiano. Ha esordito tanti anni fa al Festival di Sanremo, quando era appena una ragazzina. Con la sua Diversamente Fragili e la sua voce dolcissima conquistò davvero tutti e da allora la sua carriera è stata tutta in discesa, in particolar modo quando il suo cammino si è incrociato con Gigi D’Alessio con cui ha avuto una relazione sia professionale che sentimentale.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> GF Vip Tommaso Zorzi e la decisione drastica nella notte: i fans disperati

Anna Tatangelo distrutta dopo il pranzo di Natale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@anna.tatangelo)

Anna e Gigi hanno avuto una lunga relazione, sfidando i pregiudizi della gente e andando davvero contro tutti. Lui all’epoca era sposato e ha lasciato la moglie per lei, ma con il tempo hanno dimostrato che la loro non era solo un’avventura: sono stati insieme più di dieci anni e dal loro amore è nato il piccolo Andrea, che solo qualche mese fa ha festeggiato la sua prima comunione con mamma e papà che si sono riuniti per l’occasione.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip, riassunto 21 dicembre: mille sorprese per Natale

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@anna.tatangelo)

Nonostante la loro storia sia finita, i rapporti tra loro sono veramente ottimi. Intanto Anna ha trascorso il Natale con la sua famiglia e ha pubblicato qualche video, mostrandosi devastata dall’abbondante pranzo natalizio che ha mangiato.