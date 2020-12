Antonella Mosetti, un Natale in sexy lingerie… – FOTO

La storica protagonista di Non è la Rai negli anni è sempre più affascinante e lo mostra ogni giorno attraverso gli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram.

Bella e sensuale Antonella Mosetti ama mandare in visibilio il suo pubblico Instagram con degli scatti sempre più sexy.

Nel giorno di Santo Stefano posta quattro scatti davanti allo specchio con una lingerie molto seducente e negli ultimi mette in risalto il bellissimo volto con uno sguardo ammiccante.

Bella e provocante Antonella fa ogni volta parlare di sè. In questi oltre vent’anni di carriera è salita spesso alle cronache per le sue relazioni con personaggi dello spettacolo e per siparietti nei numerosi programmi televisivi.

Ha preso parte in molte trasmissioni e ha fatto parte della prima edizione del Grande Fratello Vip in coppia con sua figlia Asia Nuccetelli.

Antonella incanta Instagram in lingerie

I commenti sotto a questi sexy scatti non si fanno attendere e migliaia sono le persone che la ringraziano per averli deliziati con cotanta bellezza. “Sei stupenda”, “Bellissima”, “Meravigliosa”, “Il resto non conta”, sono solo alcune delle parole che i fans le hanno riservato.

Il completino che indossa è di una nota marca di intimo che Antonella pubblicizza: bianco in seta con un ricamo di pizzo che incornicia il suo esplosivo lato A. Sguardo da gatta e fascino da teen ager.

Quasi duemila like in meno di un’ora per la bella Antonella in questi scatti nella notte di Natale.